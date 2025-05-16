Ev sahibinin talimatları interneti ayağa kaldırdı: 'Lütfen sırtınızı duvara yaslayın'

Avustralya'da bir ev sahibi evini kiraya vermek için sosyal medya üzerinden bir ilan oluşturdu. İlanda belirttiği talimatlar sonrası internette gündem oldu.

Avustralya'nın Adelaide şehrinde yer alan ve internette yayımlanan bir ilan görenleri şoke etti. İlana göre, haftalık 280 Avustralya dolarına kiralanan dairenin banyosunda duş almak için uyulması gereken özel kurallar bulunuyor. Ev sahibinin talimatları arasında şu ifadeler yer alıyor:

"Lütfen sırtınızı duvara yaslayın/yüzünüz kapıya dönük olsun ki dışarıya su damlamasın. Duş kapılarını nazikçe ve tam olarak kapatın."

DAİREDE GÜVENLİK KAMERASI VAR

İlginç kurallarla sınırlı kalmayan dairede, mutfakta güvenlik kamerası bulunduğu da bilgiler arasında yer alıyor. Her ne kadar kiraya verenin amacı mülkü korumak olsa da kiracılar bu durumu 'rahatsız edici' buldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Hapishane hücrem bile daha iyiydi" yorumunda bulunurken, bir başkası ise "Bu duş talimatları akılalmaz" ifadelerini kullandı.

SİYAH KÜF ÇİLEDEN ÇIKARDI

DailyMail'in haberine göre, ilandaki banyoya ait yakın çekim fotoğraflarda lavabonun kenarlarındaki siyah küfte gözle görülebiliyor. Bu detaylar kiracı adaylarının tepkisini daha da artırdı. Bazı kullanıcılar, konut krizinin bu gibi ilanları bile cazip hale getirdiğini söyledi.

TEPKİLER ÜZERİNE EV SAHİBİ AÇIKLAMA YAPTI

Gelişmeler üzerine Daily Mail Australia, evin sahibinin 74 yaşındaki babasına ulaştı. Mülkü kızı adına işleten yaşlı adam, duşta yer alan talimatların 'kapının kolay kırılması' sebebiyle asıldığını belirtti. Asıl amacın, kiracıların kapıyı yavaş kapatmalarını telkin etmek olduğunu söyledi.

Yaşlı adam ayrıca mutfaktaki güvenlik kamerasının da kaldırıldığını ve banyodaki küf oluşumunun temizleneceğini ifade etti. Gerekirse duş talimatlarının da kaldırılabileceğini sözlerine ekledi.