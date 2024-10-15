Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Evcil hayvanı tarafından saldırıya uğradı! Trajik şekilde hayatını kaybetti

Evcil hayvanı tarafından saldırıya uğradı! Trajik şekilde hayatını kaybetti

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com / Çeviri
15 Ekim 2024 10:00 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 10:22
Evcil hayvanı tarafından saldırıya uğradı! Trajik şekilde hayatını kaybetti

İspanya'nın Villarreal kentinde yaşayan Kolombiya uyruklu 38 yaşındaki bir kadın, 17 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğunun gözleri önünde evcil hayvanı tarafından ısırıldı. Apar topar evinin yakınındaki hastaneye giden kadın, hastanenin girişine birkaç adım kala yere yığılarak hayatını kaybetti.

İspanya'nın Villarreal​ kentinde evcil hamster besleyen ismi açıklanmayan Kolombiya​ uyruklu 38 yaşındaki bir kadın​, 17 ve 11 yaşındaki iki çocuğunun gözleri önünde evcil hayvanının saldırısına uğradı.

Kadın, evcil hamster tarafından ısırıldı. Isırık​ sonrasında apar topar tıbbi yardım almak için gittiği evinin yakınındaki bir hastanenin kapısında yere yığıldı. Yapılan incelemede olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR 

Kimlik bilgileri açıklanmayan Kolombiya uyruklu kadının ölüm nedeninin kemirgenin ısırığı olup olmadığı araştırılıyor. 

Nadir durumlarda, enfekte bir hamsterın ısırığıyla kuduz ve bakteriyel enfeksiyonların bulaşabileceği belirtilirken, soruşturmanın devam ettiği ve otopsi sonrası detaylı değerlendirme yapılacağı bilgisi paylaşıldı. 

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com / Çeviri
kolombiyavillarrealkadınısırık

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...