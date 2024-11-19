Evdeki aslan fotoğraf çekilmek isteyen adamı az kalsın parçalarına ayırıyordu!

19 Kasım 2024 16:42 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 17:00

Pakistan'ın Lahor şehrindeki bir evde beslenen Simba isimli aslan, genç adamı az kalsın parçalarına ayırıyordu. Aslanla fotoğraf çekilmek isteyen adamı, aslanın dev pençelerinden ve çenesinden çevresindekiler kurtardı. O anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.

Pakistan​'ın Lahor​ şehrinde evde beslenen Simba isimli aslan​, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen genç adama saldırdı. Genç adam fotoğraf çekmek isterken aslan bir anda kolunu kaptı ve adamı yere yatırdı. Bir yandan pençeleriyle adamın vücudunu parçalayan aslan bir yandan da adamın kolunu ve bacağını ısırdı. Yerde acı içinde kıvranan adam, ''Beni bağışla, dur Simba'' dese de faydası olmadı.

3 KİŞİ ASLANI ZOR DURDURDU

Adamın arkadaşları ayırmaya çalışsa da ilk anlarda başarılı olamadılar. Aslana vurarak saldırdığı adamdan uzaklaştırmaya çalışan 3 kişi, arkadaşlarını kurtarmayı başardı. Yaralanan adam acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan bu durum Orta Doğu'da sıklıkla rastlanan evde vahşi hayvan bakmanın tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi.