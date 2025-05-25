Evdeki bir çekmece hayatlarını değiştirdi! İçini açınca milyoner oldular

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan ve isimlerini açıklamayan çift, evlerindeki bir çekmeceyi karıştırırken 31 Aralık 2024 yılbaşı gecesi bir marketten aldıkları üç adet piyango biletine rastladı. Ancak biletleri aldıktan sonra tamamen unuttuklarını ve hiç kontrol etmediklerini söylediler:

"Çekmeceyi açtım ve biletleri gördüm. Biletleri okutmaya karar verdim. İlki 'kazanan değil', ikincisi de öyle... Sonra üçüncüsünü ekrana okuttuğumda 'kazanan' yazdı..."

UNUTTUKLARI BİLET 1 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

New York Post'ta yer alan habere göre, unutulan biletin tam 1 milyon dolar (38 milyon 887 bin TL) kazandırdığı ortaya çıktı. Neyse ki New Jersey eyaletinde piyango ödülünü talep etmek için çekiliş tarihinden itibaren bir yıl süre tanınıyor. Yani bilet, hala geçerliydi...

Beklenmedik kazanca ulaşan çiftin parayla ilgili planı da çocuklarına yatırım yapmak: "Bizim için önemli olan çocuklara yardımcı olmak, onların borçsuz bir geleceğe sahip olması."