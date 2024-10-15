Evdeki katil baza! Kızı cansız bedenini bulduğunda korkunç gerçek ortaya çıktı
İngiltere'nin kuzeydoğusunda Helen Davey, yatağın bazasından eşya alırken hayatını kaybetti. 39 yaşındaki kadının kesin ölüm nedeni ortaya çıktı.
İngiltere'de güzellik salonu işleten 39 yaşındaki Helen Davey, evinde korkunç bir şekilde hayatını kaybetti. Davey'nin 19 yaşındaki kızı Elizabeth, annesinin cansız bedenini buldu.
Helen Davey'nin ölümü hakkında soruşturma açıldı ve ölüm sebebi kesinleşti. Davey'nin yatağın bazasından eşya alırken kapanması nedeniyle öldüğü anlaşıldı. Soruşturmada, yatağın yaylarının bozulduğu ve mekanik arıza sonucunda kadının boynuna düştüğü belirtildi.
Soruşturmanın sonunda Davey'nin ölümünün kaza olduğu anlaşıldı.
İNGİLTERE İLK DEĞİL
Kraliyet Kaza Önleme Derneği'nin verilerine göre, 2022'de yalnızca Birleşik Krallık'ta 18 kişi yatak ve baza kazalarında hayatını kaybetti.