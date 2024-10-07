Evden toplu mezar çıktı! Yetkililer harekete geçti

07 Ekim 2024 15:37 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 15:48

Vietnam'ın Gia Lai eyaletindeki bir evden dehşet çıktı. En az 32 askere ait toplu mezar bulundu.

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Vietnam​'daki dehşet gün yüzüne çıktı. Gia Lai eyaletindeki bir evin temelinde çalışmalar yapıldı. Kazı çalışması yürütülürken çok sayıda kemik​ parçası bulundu ve acil olarak yetkililere haber verildi.

32 ASKERİN CESEDİ ÇIKTI

Gia Lai eyaleti askeri komutanlığı, toplu mezarda bulunan 32 insan kalıntısının Vietnam askerlerine ait olduğunu doğruladı ancak askerlerin hangi savaşta öldüğünün henüz tespit edilemediğini açıkladı.

Bölgeye gönderilen inceleme ekibi ise evin temelinde kemik kalıntılarının yanı sıra düğme, matara, lastik ayakkabı tabanları ve mermi gibi savaş dönemine ait eşyalar buldu. İnceleme ekibi, bölgede yürütülen kazı çalışmalarını genişletti.