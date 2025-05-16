Everest zirvesine az kala yorgunluktan hayatını kaybetti

Everest'e tırmanmaya çalışan Filipinli dağcı, 7 bin 900 metrede hayatını kaybetti. Dünyanın en yüksek zirvesine az bir mesafe kalmışken hayatını kaybeden dağcının yorgunluk nedeniyle öldüğü belirtildi.