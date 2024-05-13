Everest'in zirvesinde bir rekor daha! 29. kez dünyanın en yüksek yerinde

13 May 2024 11:14 - Güncelleme : 13 May 2024 11:21

Dünyanın en yüksek noktası olan Everest Dağı'na ilk kez 1994 yılında çıkan Nepalli dağcı Kami Rita, bir rekora daha imza attı. 54 yaşındaki Rita, 29. kez Everest'in zirvesine çıktı.

"EVEREST ADAM" OLARAK TANINIYOR

BBC'nin aktardığı habere göre; Everest Dağı'nın zirvesine 29. kez tırmanmayı başaran Rita'nın "Everest adam" olarak tanındığı ifade edildi. Haberde ayrıca; Rita'nın bölgede yıllardır turist rehberi olarak görev yaptığı da kaydedildi.

İNGİLİZ DAĞCININ REKORUNU EGALE ETTİ

Everest Today sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kami Rita ile aynı gün İngiliz dağcı Kenton Cool'un da kendi rekorunu kırdığını bildirildi.

Öte yandan geçen yıl 600'den fazla dağcı, Everest'in zirvesine tırmanmayı başarırken 18 dağcı hayatını kaybetmişti.