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Everest'in zirvesinde bir rekor daha! 29. kez dünyanın en yüksek yerinde

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
13 May 2024 11:14 - Güncelleme : 13 May 2024 11:21
Everest&#039;in zirvesinde bir rekor daha! 29. kez dünyanın en yüksek yerinde

Nepalli dağcı Kami Rita, dünyanın en yüksek noktası Everest Dağı'nda bir rekora daha imza attı. Everest'in zirvesine 29. kez çıkmayı başaran Rita, dünya rekoruna imza attı.

Dünyanın en yüksek noktası olan Everest Dağı'na ilk kez 1994 yılında çıkan Nepalli dağcı Kami Rita, bir rekora daha imza attı. 54 yaşındaki Rita, 29. kez Everest'in zirvesine çıktı.

"EVEREST ADAM" OLARAK TANINIYOR

BBC'nin aktardığı habere göre; Everest Dağı'nın zirvesine 29. kez tırmanmayı başaran Rita'nın "Everest adam" olarak tanındığı ifade edildi. Haberde ayrıca; Rita'nın bölgede yıllardır turist rehberi olarak görev yaptığı da kaydedildi.

Everest'in zirvesinde bir rekor daha! 29. kez dünyanın en yüksek yerinde - 1. Resim

İNGİLİZ DAĞCININ REKORUNU EGALE ETTİ

Everest Today sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kami Rita ile aynı gün İngiliz dağcı Kenton Cool'un da kendi rekorunu kırdığını bildirildi.

Everest'in zirvesinde bir rekor daha! 29. kez dünyanın en yüksek yerinde - 2. Resim

Öte yandan geçen yıl 600'den fazla dağcı, Everest'in zirvesine tırmanmayı başarırken 18 dağcı hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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