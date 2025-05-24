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 | Berkay Alptekin

Evi kundaklanan başbakan için istihbarat harekete geçti! Oklar Rusya'ya çevrildi

İngiltere Başbakanı Starmer'in evi 13 Mayıs tarihinde kundaklanmış ve 21 yaşındaki kundakçı gözaltına alınmıştı. Yaşanan olay sonrası harekete geçen istihbarat okları Rusya'ya çevirdi.

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Evi kundaklanan başbakan için istihbarat harekete geçti! Oklar Rusya'ya çevrildi
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
24.05.2025
saat ikonu 13:14
|
GÜNCELLEME:
24.05.2025
saat ikonu 13:14

İngiltere güvenlik servisi, ülkenin Başbakanı Keir Starmer'ın evinin kundaklanmasında Rusya'nın parmağı olup olmadığını araştırıyor.

Financial Times'ın İngiliz hükümetinden üst düzey kaynaklara dayandırdığı habere göre İngiliz yetkililer, kundakçılıkla suçlanan üç kişiyi Rus tarafının işe almış olup olmadığını inceliyor.

Evi kundaklanan başbakan için istihbarat harekete geçti! Oklar Rusya'ya çevrildi

Ayrıca bu şüphelerin doğrulanması halinde Londra'nın tepkisinin ne olabileceği de tartışılıyor.

Başbakana ait evdeki yangın 12 Mayıs sabahı meydana geldi. Kundaklama sonucu evin kapısında hasar meydana geldi.

Aralarında bir Ukrayna ve bir Romanya vatandaşının da bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

Evi kundaklanan başbakan için istihbarat harekete geçti! Oklar Rusya'ya çevrildi

SALDIRI İKİ OLAYLA İLİŞKİLENDİRİLDİ

Keir Starmer ve ailesi Downing Street'teki resmi konutta yaşarken, Londra'nın kuzeybatısında sahip olduğu dört yatak odalı bir ev geçici olarak kiraya veriliyor.

8 Mayıs'ta Starmer'ın bir komşusuna sattığı araba alev almış ve 11 Mayıs'ta da bir zamanlar ailesiyle birlikte yaşadığı Kuzey Londra'daki bir evin girişinde yangın çıkmıştı.

Polis, son yaşanan saldırıyı bu iki olayla ilişkilendirdi.

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