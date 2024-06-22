Evi patlayıcılarla donattı, kaçınılmaz son gerçekleşti!

22 Haziran 2024 10:55 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 11:09

Ürdün'ün başkenti Amman'ın güneyinde bulunan Marka bölgesindeki bir evde şiddetli patlama meydana geldi. Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü, patlamanın, bir kişinin evde çok sayıda patlayıcı depolamasından kaynaklandığını açıkladı.

Bölgede yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı aktarılan açıklamada, "Olayla ilgili ilk soruşturmalar, bir grubun güney Marka bölgesindeki bir evde büyük miktarda patlayıcı madde depoladığını gösterdi." ifadesine yer verildi.

ŞANS ESERİ KİMSE YARALANMADI

Vatandaşlardan bölgeye yaklaşmamaları istenen açıklamada, Kraliyet Mühendislik Birlikleri ve güvenlik güçlerinden patlayıcı uzmanlarının konuyla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü ve olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi.

ÜLKEDE UYUŞTURUCU VE SİLAH KAÇAKÇILIĞI ARTTI

Ürdün ordusu, 2023 yılında uyuşturucu ve nitelikli silah kaçakçılığında "gözle görülür" bir artış yaşandığını açıklamıştı.

Ürdün yıllardır Suriye ve Irak'tan ülkeye sızma girişimleri ve kaçakçılıkla mücadele ediyor.