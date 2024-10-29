Evine saldırı tetikledi! İsrail basını Netanyahu'nun en büyük korkusunu yazdı

29 Ekim 2024 09:05 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 09:16

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun en büyük korkusunu yazdı. Netanyahu, insansız hava araçlarıyla (İHA) Meclis'e saldırı düzenlenmesinden korkuyor. Netanyahu'nun bu korkusunu, evine düzenlenen İHA'lı saldırı tetikledi.

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İsrail'in hem Lübnan​'a hem de Gazze​'ye saldırıları sürerken basın Başbakan Binyamin Netanyahu​'nun korkusunu yazdı. İsrail devlet televizyonunun haberine göre, Netanyahu'yu evine düzenlenen insansız hava aracıyla (İHA) saldırının ardından bir başka korku sardı.

Haberde, Netanyahu'nun Meclisteki kapalı oturumda, "Şimdi Meclise bir İHA​ saldırısı olsa nereye gideriz? En çok korktuğum şey, İHA'lar. Füzelerle mücadelede ise iyi sistemlerimiz var. Meclisin neden başka bir yerde değil de daimi yerinde toplandığını anlamıyorum." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Başbakanlık Ofisinden, haberde geçen iddialara ilişkin açıklama yapılmadı.

NETANYAHU'NUN EVİNE İHA'LI SALDIRI

Lübnan'dan 19 Ekim'de fırlatılan insansız hava aracı (İHA), İsrail'in kuzeyindeki Kayserya kentinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye isabet etmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada da Başbakan Netanyahu'nun Kayserya'daki evine doğru bir İHA'nın fırlatıldığı belirtilmişti.

Olay sırasında Netanyahu ve eşinin evde bulunmadığı ve yaralananın olmadığı iddia edilen açıklamada, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmemişti.

Sosyal medyada Netanyahu'nun konutu olduğu ifade edilen evdeki kurşun geçirmez camda oluşan hasar paylaşılmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları, İHA'nın isabet ettiği evle Netanyahu'nun açık kaynaklarda paylaşılan konutunun görüntüsünün uyumuna dikkati çekmişti.