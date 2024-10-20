Evinin altında aniden bir çukur oluştu! Tüm ülke kadını şanslı ilan etti

20 Ekim 2024 13:54 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 14:06

Avustralya'nın Victoria eyaletinde yaşayan bir kadın evinin altında aniden ortaya çıkan bir çukuru görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Soluğu internette alan kadın, durumu anlatınca yaban hayatı meraklıları, kadının "yeni komşuları" karşısında heyecanlarını gizleyemedi.

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Avustralya​'da bir kadının evinin altında birkaç hafta önce aniden ortaya çıkan tuhaf bir çukur, kendisini "çok şanslı" sayması gerektiğini söyleyen Avustralyalıları heyecanlandırdı. Ev sahibi, "yeni komşularının" kısa bir süre önce Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Ballarat şehrinin dışındaki çalılık arazide bulunan mülkünde bir köşe kütüğünün dibine kamp kurmaya karar verdiklerini söyledi.

Ortasında çok belirgin bir delik bulunan kurumuş çamur yığını karşısında kafası karışan kadın, internetteki vahşi yaşam meraklılarına bunun kime ait olabileceği konusunda bir fikirleri olup olmadığını sordu. Onu çok sevindiren bir şekilde, bu sakinin kara yabanisi olarak da bilinen yuva yapan bir kerevit olduğunu tespit etmeleri uzun sürmedi.

Bir kişi "Vay canına, çok şanslısın" diye haykırırken, diğerleri bu canlıların "genellikle tek bir akarsu sistemiyle ve genellikle küçük bir alanla sınırlı" olduğunu açıkladı.

NESLİ TÜKENME TEHLİKESİNDEKİ KEREVİTLER YUVA YAPIYOR

Victoria Müzeleri Araştırma Enstitüsü'nde karasal omurgasızlar kıdemli küratörü Richard Marchant, yaptığı açıklamada, kadının bahçesinde bulunan yuvanın "Engaeus cinsi bir kerevit tarafından" kazıldığını söyledi.

Marchant, "Bu cins Victoria'da yaygındır ve eyalet genelinde yaklaşık 16 türü bulunmaktadır. Ballarat bölgesinden bilinen tek tür olan Engaeus merosetosus olması muhtemeldir" ifadelerine yer verirken, bu türün nesli tükenmekte olan türler listesinde yer aldığını sözlerine ekledi.

Avustralya Kerevit Projesi'ne göre, Engaeus kerevitleri genellikle 70 mm'nin altında küçük bir türdür ve banliyö çimlerinde veya yamaçlarda sudan uzakta bulunabilir.

KEREVİT YUVASINDA NE YAPAR?

Victoria Müzeleri, kara kerevitlerinin zamanlarının çoğunu yuvalarının altındaki bölmede geçirdiklerini, bu nedenle nadiren görüldüklerini ve geceleri aktif olarak toprağı yüzeye çıkardıklarını belirtmektedir.

Bazı türler yalnız yaşamayı severken, diğerleri ortak yaşar. Erkekler ve dişiler tipik olarak ilkbaharda çiftleşir ve yumurtadan çıktıktan sonra yavruları kendi başlarına gitme veya ebeveynlerinin yuvasında kalma seçeneğine sahiptir.

Müzenin web sitesinde açıklandığına göre, arazi temizleme ve yanlış drenaj nedeniyle bazı türler tehdit altında veya savunmasız olarak kabul edilmektedir.