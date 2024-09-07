Evin altında yarım yüzyıllık gizli mektup koleksiyonu buldu: Gözyaşlarına hakim olamadı
İngiltere'de yeniledikleri evin döşeme tahtalarının altında yarım yüzyıl öncesine ait gizli bir aşk mektubu zulası keşfedildi. Tesisatçı şimdi sahibine ulaşmaya çalışıyor.
Tesisatçı Bal Singh, İngiltere'nin Nottinghamshire şehrinin Beeston kasabasında bir mülk üzerinde çalışırken, 1970'lere kadar uzanan ve kendisini gözyaşlarına boğan elle yazılmış mektuplarla karşılaştı.
Birçoğunda Birmingham posta pulu bulunan mektuplar, büyük bir kavanozda saklanmış ve aradan geçen yıllara rağmen hala okunabiliyor.
Mektupların hepsi İngiltere'nin Cotgrave kentinden J. Ward adlı birine hitaben yazılmış ve İngiltere'nin Birmingham şehir merkezinin kuzeyinde yer alan Newtown semtinin, Aldgate Grove bölgesindeki bir adresten postalanmış.
MEKTUPLARI SAHİBİNE İLETMEK İSTİYOR
Mektuplardan birinde şöyle yazıyor:
“Sevgilim John. Umarım Liverpool'dan sağ salim dönmüşsündür. Nasıl bir gün geçirdin bilmiyorum ama ben sensiz berbat bir gün geçirdim. Bütün gün dışarı çıkmadım. Sensiz dışarı çıkmak istemedim. Bütün gün tek başımaydım, sadece seni düşündüm. Seni gerçekten çok özledim sevgilim, sonsuza kadar birlikte olacağımız zamanı iple çekiyorum.”
Tesisatçı Bal Singh ve bir meslektaşı, buldukları mektupları bir arkadaşlarının arkadaşına ait olan teraslı mülk üzerinde sadece “bir ya da iki gündür” çalıştıklarını dile getirdi.
Tesisatçılar evdeki tesisatları yenilemek için ahşap döşemeleri kaldırdıklarında mektup dolu kavanozla karşılaştılar. Bal Singh, mektupların söz konusu J. Ward ile yeniden bir araya getirilebileceği umuduyla sosyal medya platformu Facebook üzerinden bir gönderi paylaştı.
Mayıs ve Ekim 1971 tarihleri arasında yazılan aşk mektupları, iki genç aşık arasında sevgi dolu bir ilişki olduğunu gösteriyor.
Mektupları kaleme alan kişi, ikilinin hafta sonlarını birlikte geçirdiklerinden ve birbirleriyle vakit geçirdikten sonra otobüse binerek eve döndüklerinden bahsediyor.
"NEREDEYSE OTOBÜSTEN ATLAYACAKTIM"
Bir başka mektupta şöyle yazıyor:
“Sevgili John. Sana eve sağ salim vardığımı bildirmek için yazıyorum. Eve 10.30'da girdim. Sevgilim seni şimdiden deli gibi özlüyorum, keşke hala seninle olsaydım. Bu gece otobüs hareket ettiğinde neredeyse gözyaşlarına boğuluyordum. Kalbim ağzımdaymış gibi hissettim, neredeyse otobüsten atlayacaktım."
“Sevgilim, sonsuza dek birlikte olacağımız an için sabırsızlanıyorum. Seni tahmin edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Sadece seninle olmak bile harika bir hafta sonu oldu, sen harika bir insansın sevgilim ve seni olduğun gibi seviyorum, sakın değişme sevgilim. Seni sonsuza dek seviyorum ve hep seveceğim. Beth.”
Mektupta ayrıca içinde “Beth + John” isimlerinin yazılı olduğu kalp çizimleri de yer alıyor. Beth ve John'un 1971 yılında 16 ila 20 yaşlarında oldukları varsayılırsa, şu anda 69 ila 73 yaşlarında olmaları gerekir.
Mektupların ardındaki gizeme rağmen Singh, eski evlerde “tuhaf” eserlerin bulunmasının alışılmadık bir durum olmadığını söyledi.
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Yalanla dolanla milleti kandırıyorlar 95 diyorlar geldiğinde allacak ol 250 olur öteveyle milleti böyle kandırıyorlar sıfır araba toyotayı yapın 150 herkez alsın yok 80 milyar düşürdük diyorlar o da yalan
İzmir firma bayisinin telefon numarasını gonderirmisiniz
Emin ol 50 bin e gel se de Türkiye'de 250 bine satılır uckkatci fırsatçılar sağolsun ????
Bu millete ucuz otamabili layık görmezler boşuna kafamızı yormuyalım bir şahine bile 50 - 60 bin çekiyorlar.Ucuz araba gelse baronların nafakası kesilir kanımızı emiyorlar bu gidişlede emmeye devam edecekler slmlar
İnsanların aklıyla oyun oynuyolar.Herşey pahalanıyor neyi gzlemeye calışıyosun
Değil 177 bin 95 bin etmez bu araç yazık şu hale bak 2 yılda kaportası çürümeye başlıyor
Gelsede alsak
72 bygirmiş.O burda yokuş larda motor dağıtır Gücü çok düşük. 0rtalama 177bn tl.vs tamam herşeyin 0kmsi iyio lurdaa. Birde neredeyse 2.5 kati fiyat. misalolarak..param olsa Bn en azından 2.el.şahsen 1.5 /1.6 105lik uzun ŞASE hususi otomobil ruhsatlı doblo vs alırım.
5325669361 ben almak isterim uyugun olursa