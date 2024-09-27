Evinin altındaki küçük bir ayrıntı her şeyi ele verdi! Gördükleri karşısında şoke oldu

27 Eylül 2024 13:23 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 13:47

ABD'nin Oregon eyaletinin Woodburn şehrindeki bir kadın, evinin dış cephesini temizlerken evin altındaki boşluğa açılan küçük bir kapaktaki detay karşısında şoke oldu. Yaşadığı olayı internette anlatan kadın gelişmelerden de bahsetti.

ABD'nin Oregon eyaletinin Woodburn şehrindeki bir kadın, 113 yıllık evinin altında aylardır bir yabancının yaşadığını fark ettikten sonra hayatının şokunu yaşadı. Evinin dış cephesini temizlerken, evin altındaki boşluğa açılan küçük kapağın kilitsiz ve açık durumda olduğunu gördü.

Kapağı kazara kendisinin mi yoksa başka bir kişinin mi açtığından kesin emin olmasa da, içinde hiç örümcek ağı olmadığını fark etti. Boşluğa bir ışık tuttuktan sonra, birkaç çantanın yanı sıra mor ve pembe bir battaniye olduğunu görünce şoke oldu.

"EMİNİM BİRİLERİ BU ALANI KULLANIYOR"

Konuyu Reddit'e taşıyan kadın paylaştığı gönderiye şunları söyledi:

"Yakın zamanda içinde uyunduğunu sanmıyorum. Bu yatan kişi(ler) için ciddi bir risk olurdu ve orası çok sıcaktı. Eşyalarına ulaşmak için en azından haftada bir girdiklerini düşünüyorum. Açıklığın içinde de örümcek ağı yoktu. Çantanın birinde kesinlikle kafa şeklinde bir çukur var, yani ister depo ister ara sıra uyunan bir yer olsun, eminim birileri bu alanı kullanıyor."

ABD'nin Oregon eyaletinin Woodburn şehrindeki bu kadına, evinin altında birinin yaşadığını fark etmesinin neden bu kadar uzun sürdüğü sorulduğunda paylaştığı gönderi altına şunları ekledi:

"Kendimi savunmam gerekirse, duymakta zorlandığım, ev büyük olduğu ve evin o kısmında vakit geçirmediğim için bilmiyordum. Evden çok sık gidiyorum. Günlük bir işim var ve hobi olarak eski mezarlıkları restore ediyorum ve bazen günde 12 saate kadar dışarıda oluyorum. Eve döndüğümde genellikle çok yorgun oluyorum ve çok uyuyorum."

"ADI GABY"

Paylaşımına bir güncelleme yapan kadın, kapısını çalmaya teşvik etmesi umuduyla yabancıya bir not ve bir miktar nakit para bıraktığını paylaştı. Neyse ki bu işe yaramış ve evinin altında yaşayan yabancıyla tanışabilmiş.

"Adı Gaby ve 40'lı yaşlarının sonlarında. Orada sadece ara sıra, belki ayda bir ya da iki kez uyuduğunu söyledi. Evin altındaki bu yerde hiç ateş yakmadığını ve çoğunlukla eşyalarını orada tuttuğunu söyledi. Kalıp kalamayacağını sormadığı için özür diledi. Akıl sağlığıyla mücadele eden Gabby'nin biriyle yaşamaya parasının yetmediğini ve bunun yerine zor şartlar altında uyuduğunu öğrendi."

"Sosyal güvenlikten engelli maaşı alıyor ama bu maaş ev arkadaşı olması için bile yeterli değil. Hırsızlık geçmişi var çünkü yemek yemek için sık sık çalmak zorunda kalıyor. Bunun herhangi bir yerde işe alınmasını imkansız hale getirdiğini söylüyor. Bölgede neredeyse 3 yıldır evsizmiş. Ailesi nerede olduğunu biliyor ama ona nasıl yardım edeceklerini bilmiyorlar. Faturasını ailesinin ödediği bir telefonu var."

Ona yardım etmek isteyen kadın son olarak, "kaynaklar ve sığınma evleri hakkında konuştuk, geçimini bu işlerden sağlayan bir arkadaşımla iletişime geçtim. Ona telefon numaramı verdim, arabama bindirdim ve onu yiyecek, barınak ve ruh sağlığı değerlendirmesi almasına yardımcı olacak arkadaşıma götürdüm. Umarım bu onun için harika bir şeyin başlangıcı olur." ifadelerine yer verdi.