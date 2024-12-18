Evinin bahçesindeki topraktan çıkanları fark edince inanılmaz keşif gerçekleşti!

18 Aralık 2024 16:23 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 16:31

ABD'nin New York şehrinde yaşayan bir kişi, evinin bahçesindeki kemikleri fark etti. Toprağı eşeledikçe daha fazla kemik çıktı. Uzmanlar, kemikleri incelediklerinde inanılmaz bir keşfe imza atıldığını anladılar.

Amerika Birleşik Devletleri​'nin New York şehrinde inanılmaz bir keşfe imza atıldı. Bir kişi, evinin bahçesinde toprak arasından çıkan kemikleri fark etti. Toprağı eşeledikçe daha da fazla kemik​ olduğunu fark eden ev sahibi​, uzmanlara haber verdi.

Uzmanlar, evin bahçesinde inceleme yaptıklarında kemiklerin, 10 bin yıl öncesine ait bir mastodon çenesi olduğunu fark ettiler.

New York eyalet Müzesi tarafından yapılan açıklamada, mastodonun yaşını, beslenme şeklini ve yaşam alanını belirlemek incelemeler yapılacağı ifade edildi.

MASTODONLAR 10 BİN YIL ÖNCE YAŞAYAN CANLILAR

Mastodonlar, günümüzden 5,3 milyon ila 10 bin yıl önce arasında yaşamış, modern fillerin ortak atalarına dair önemli evrimsel izler taşıyan canlılardır. Mastodonlar, mamutlardan ve fillerden belirgin şekilde farklıdır. Mastodonlar, mamutlardan daha düz ve uzun dişlere sahip ve yanak dişleri koni benzeri sivri uçluydu. Ayrıca, mastodonların dişleri mamutlarınkinden farklı olarak daha az kavisliydi.