Evinin duvarlarında beklenmedik bir şey buldu! Polis oturma odasını mühürledi

15 Ekim 2024 09:06 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 09:37

İngiltere'nin Yorkshire kentinde yaşayan Lauren Jones adlı bir kadın oturma odasındaki şöminesinin etrafındaki duvarlarda şaşırtıcı bir keşifte bulundu. Buldukları karşısında şoke olan kadın, polise haber verdi. Polis tarafından yapılan incelemeler sonucunda oturma odası mühürlendi.

İngiltere'nin Yorkshire kentinde yaşayan Lauren Jones adlı bir kadın evinin oturma odasında yer alan şöminenin arkasındaki duvar boşluğunda bir dizi kemik​ parçası bulundu. Polis yapılan incelemeler sonrası odanın “kemikler analiz edilene kadar mühürlenmesi” gerektiğine karar kıldı. Lauren Jones şok edici bulguyu, bir Facebook grubunda paylaştı.

İngiltere'nin Yorkshire kentindeki evinden bir dizi fotoğraf paylaşan ve bunları kaleme alan Lauren Jones adındaki bir kadın yaşadığı olayı, "Bunlar polisin dün şöminemizde ve duvar boşluğumuzda yaptığı heyecanlı gezide bulduğu kemiklerden sadece bazıları... Daha fazlasını güvenli bir şekilde çıkaramayacaklarını, bu nedenle kemikler analiz edilene kadar odanın mühürlendiğini söylediler." ifadeleriyle anlattı.

Lauren, polisin sadece çeneye dayanarak bunların muhtemelen insan kemikleri olmadıklarını söylemesiyle rahatladı. Lauren "dün gece saatlerce" Google'da "insan kalıntılarını" araştırana ve "buldukları çene parçasıyla neredeyse aynı olan bir resme rastlayana" kadar bu tespite katılıyordu.

"BUNLARIN İNSAN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ"

Bulduğu resimleri paylaştı ve diğer grup üyelerine evinde bulunan kemiklerin internetteki insan kalıntıları resimleriyle aynı olup olmadığını sordu. Lauren paylaşımıda şu sözlere yer verdi:

“Bunların insan olduğunu düşünmüyoruz! Ve bu konuda kendimizi çok daha rahat hissediyoruz, ancak şu soru hala aklımızda: NEDEN birisi bacanın bir kısmını söküp duvar boşluğuna yerleştirdi? Yorkshire'da dediğimiz gibi, halk kadar tuhaf bir şey yok, değil mi?"

Facebook grubunda Lauren'ın paylaşımını görenler soluğu yorumlarda aldı. Bir kişi şu yorumu yaptı: “Çene bir ata benziyor.”

İkinci bir kişi de aynı fikirdeydi ve cevap verdi: “Ben de onu ya da midilliyi düşünüyordum” derken, üçüncü bir kişi şöyle dedi: “Çene kemiğinden koyun ya da keçi olduğunu tahmin ediyorum... ama bizi haberdar edin.”

Bir kişi ise: "Duvara neden hayvan kemiği ya da ölü hayvan koyarsınız ki? Çok kötü kokuyor olmalı, bunu öğrenmek ilginç, lütfen bizi bilgilendirmeye devam edin.” yorumunda bulundu.