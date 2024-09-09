Evlat edindiği Afrikalı çocuğa çuval taşıttığı anlardaki sözleriyle büyük tepki çekti! Savunması ise 'pes' dedirtti

09 Eylül 2024 12:52 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 13:32

Afrikalı bir çocuk evlat edinen beyaz bir kadın olan Kaylee Wilson, sosyal medyada paylaştığı videoyla eleştirilerin hedefi oldu. Afrikalı 9 yaşındaki çocuğa, pirinç çuvalı taşıtmaya çalışan Wilson'ın ''Bir Afrikalı gibi başına koy, bu senin kanında var'' gibi sözler sarf etti. Wilson, tepki çekince ise kendini savunduğu sözlerle de ağızları açık bıraktı.

Kaylee Wilson, evlat edindiği siyahi kızıyla çektiği videoyla hedef tahtasına oturdu. Videoda kızına bir pirinç çuvalı taşıtan, bu esnada da ''Bu senin kanında var'' diyen Wilson, eleştirileri oklarını üzerine çekti.

''BİR AFRİKALI GİBİ BAŞINA KOY''

4 çocuk annesi Wilson, 9 yaşındaki siyahi kızı Wella ile bir depoda çekim yaptı. Çekim sırasında kızına pirinç çuvalı taşıtan anne Wilson, Gana doğumlu kızına, ''Bir Afrikalı gibi başına koy. Hadi, hadi. Bunu nasıl yapacağını bilmen gerek. Bu senin kanında var" ifadelerini kullanıyor.

Sosyal medya platformu Instagram'a videoyu yükleyen Kaylee Wilson, alt yazıya ise ''Nijerya'ya vardığımızda daha fazla eğitim yapacağız'' yazdı.

''BU BİR ÇOCUK İSTİSMARI''

Wilson'ın tüm bu sözleri ayrımcılık olarak yorumlandı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Wilson'ın sözlerini kültürel açıdan duyarsız ve saygısız bularak sert tepki gösterdi. Wilson'ın bu davranışının çocuk istismarı olduğunu söyleyenler, çocuğun daha iyi bir aileyi hak ettiği yorumunda bulundu.

SAVUNDUĞU SÖZLER DE TEPKİ ÇEKTİ

Eleştiriler karşısında sessiz kalmayan Wilson kendini ise şu sözlerle savundu:

"Çeşitli Afrika ülkelerinde 2 yıldan fazla yaşayarak kültürü öğrendik ve insanlarla zaman geçirdik. Onlar gücenmiyor ve kültürlerine katıldığımızda çok seviniyorlar."

Öte yandan videoda Kaylee Wilson'ın pirinç çuvalını kendi taşımaya çalıştığı ve çuvalın ne kadar ağır olduğunu anladığı anlar da yer alıyor.