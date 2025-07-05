Evlenmeyenlere yaptırım! Bekarlara ek vergi kararı alındı

Doğurganlık oranının azalması ve göçün artışı Avrupa'yı adeta kırmızı alarm seviyesine geçirdi. Bu sorunun en ciddi yaşandığı ülkelerden biri olan Kuzey Makedonya'da da bekarlar için dikkat çeken bir yaptırım önerisi geldi.

Nüfus azalması sorunuyla karşı karşıya kalar Kuzey Makedonya çareyi bekarlara ek vergi uygulamakta buldu. Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski bekarlardan ek vergi alınmasının değerlendirildiğini duyurdu. Ülkede doğurganlık oranının düşmesindeki sorunların tespit edilmesi amacıyla düzenlenen "Demografik Eğilimler, Zorluklar ve Olası Çözümler - Demografik Dirençlilik İçin Stratejik Belgelerin Geliştirilmesi" toplantısında çözümleri ele aldı.

NÜFUSTA CİDDİ AZALMA ALARMA GEÇİRDİ

Mickoski demografik durgunluğun tüm Avrupa'yı tehdit ettiğini vurgulayarak doğum oranı ve evliliklerin artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Mickoski, bu sorunla mücadele kapsamında çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, 2024 yılında ülkede 16 bin 61 çocuğun doğduğunu, buna karşılık 20 bin 201 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Hristijan Mickoski, söz konusu rakamların, yalnızca bir yıl içinde nüfusta 4 bin 140 kişilik bir “doğal azalma” yaşandığını ortaya koyduğunu vurguladı.

"AİLE YAPISI ÇÖKTÜ"

Doğum oranının 2010'da binde 12,5, 2024'te ise binde 8,8 olduğunun altını çizen Mickoski, "Bu sadece sayılardan ibaret değil. Bu bir sessizliktir, yayılmakta olan. Temellerin yıkıldığını söylediğimizde yalnızca yolsuzluk, durmuş projeler ya da çalışmayan kurumları kastetmiyorduk. Aile yapısının çöküşünden, geleceğin kaybından, göçün tek seçenek haline gelmesinden de bahsediyorduk. Bu yüzden bugün yüksek sesle söylüyoruz: Bu hükümet bu sorunu görmezden gelmiyor." diye konuştu.

BEKARLARA EK VERGİ PLANLANIYOR

Mickoski, "Pasaporttan çok umudun önemli olduğu bir devlet kurmalıyız." ifadesini kullanarak, bekar erkek ve kadınlara ek vergi getirilmesini ciddi şekilde düşündüklerini belirtti.

Hayattan daha kutsal bir şeyin olmadığını ifade eden Mickoski, "Bugün devletimizin sessizce boşalması kadar acı bir şey yok. Bu yüzden diyoruz ki, zamanıdır. Geleceğin zamanıdır. Daha çok çocuğun doğduğu, daha çok gencin evlendiği, daha çok insanın geri döndüğü ve daha çok kalpten yaşanan bir ülkenin zamanıdır." ifadelerini kullandı.