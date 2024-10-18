Evlerin tavan araları, duvar boşlukları yılanlarla dolup taşabilir! İstilacı tür yayılıyor

18 Ekim 2024 10:27 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 10:48

Avrupa'nın en büyük yılan türlerinden biri olan Eskülap için alarm verildi. Bilim insanları, evlerin duvarları, tavan araları gibi yerlerin bu yılanlarla dolabileceği uyarısında bulundu.

Bilim insanları, boyları 2 metreye kadar uzayabilen Ekülap yılanları için uyarıda bulundu. Avrupa'nın en büyük yılan türlerinden biri olarak kabul edilen Eskülaplar, özellikle İngiltere'de yayılmaya başladı. Buzul Çağı'nda bölgede tükenmeye başlayan yılan türü 300 bin yılın ardından yeniden istilacı tür olma yolunda ilerliyor. Araştırmacılar, artık bu yılanların 'sıcak köşeler' aradığını belirtti.

EVLER, ESKÜLAP YILANLARI İÇİN ÇOK UYGUN

Genellikle farelerle beslenen yılanlar, İngiltere'nin birçok noktasında görülmeye başladı. Dünya genelinde istilacı türlerin iklim ve yaşam alanı değişikliklerinin yanı sıra insan taşımacılığıyla yeni bölgelere ilerlediği biliniyor. Bilim insanları konuya dair bir incelemelerini paylaşarak, evlerin bu yılan türü için çok uygun bir yer olabileceği uyarısında bulundu.

YILANLARIN YENİ YAŞAM ALANLARI TAVAN ARALARI

Araştırmacılar, 13 erkek ve 8 dişi yılanı 2021'le 2022 arasında iki aktif sezon boyunca her gün radyo üzerinden takip etti ve inceledi. Bu esnada yılanların fazla soğuk olan bir bölgede nasıl sıcaklık​ aradığı tespit edildi. Yılanların yeni yaşam alanlarındaki tavan arası ve evlerin duvar boşlukları gibi "insani yapılardan" faydalandığı gözlemlendi. Araştırmacılar "Binalar ve su boruları gibi beşeri yapılar, yılanlar için barınma, ısı düzenleme fırsatı ve yumurtlama alanları sağlıyor" dedi.

Eskülap yılanlarının binaların boşluklarını, evlerin tavan aralarını ve duvar boşluklarını tercih ettiği bunun için uzun yapılara tırmandığı gözlemlendi. Ayrıca bir evde de yılan yumurtaları bulundu.

Araştırmaya göre, yılanlar yollardan uzak durarak güvenli bir şekilde yeni alanlara yayılıyor hatta su borularını da kullanıyor.