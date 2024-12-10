Evli çiftten akılalmaz dolandırıcılık! 43 yılda 12 kez boşandılar: Devlete zararı 12 milyon TL

10 Aralık 2024 11:09 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 11:16

Avusturya'dan akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi geldi. Dul maaşı alabilmek için birlikte yaşadığı kişiyle 43 yılda tam 12 defa boşanıp evlenen kadının emeklilik sistemini 326 bin euro (12 milyon TL) dolandırdığı ortaya çıktı. Çift hakkında soruşturma başlatıldı.

Asya’nın en zengin iş adamıydı: 55 milyar doları buhar oldu!

Asya’nın en zengin iş adamıydı: 55 milyar doları buhar oldu!

Avusturya’da bir çiftin dolandırıcılık​ numarası adeta akıllara durgunluk verdi. Haksız kazanç için bir oyun kuran çiftin hedefi insanlar değil, ülkenin emeklilik sistemi​ oldu. Son 43 yılda 12 kez evlenip boşanan bir çiftin hareketlerini inceleyen hükümet görevlileri, şüpheli çiftin son boşanma​ davasında dolandırıcılığı ortaya çıkardı.

43 YILDA 326 BİN EURO KAZANÇ SAĞLADILAR

Buldukları bu taktik ile emeklilik sisteminden 326 bin euro kazanç sağladığı ortaya çıkan çift hakkında n ciddi dolandırıcılıktan soruşturma başlatıldı.

Toplamda 13 kez evlendiği iddia edilen kadının, 1981 yılında ilk kocasının ölümünden sonra devletten "dul maaşı" almaya başladığı ve 1 yıl sonra kendisinden birkaç yaş küçük olan ikinci kocasıyla evlendiği öne sürülüyor.

3 YILDA BİR BOŞANIP EVLENDİ

6 yıl sonra ise adamın kamyon şoförü olarak çalışması nedeniyle, çiftin evliliklerinin “onarılamaz bir şekilde bozulduğunu” gerekçe göstererek boşandığı ve bu ayrılığın her yeni evliliğin yaklaşık 3 yıl sürdüğü bir evlenme, boşanma ve yeniden evlenme döngüsünü başlattığı iddia ediliyor.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, tüm süreç boyunca birlikte yaşayan çiftin aslında hiç ayrılmadığını, Avusturya​'nın emeklilik sigortası sistemini dolandırmak için resmî olarak ayrılıp barıştığını belirtiyor.

SON BOŞANMA DAVASINDA İFŞA OLDULAR

Yasaya göre, çift her boşandığında dul aylığı ödemeleri devam ediyor, kadın evlendiği her sefer için 27 bin euro tazminat talep edebiliyordu. Bu durumun yıllar boyunca devam etmesiyle çiftin, emeklilik planından 326 bin euro kazandığı ortaya çıktı.

Emeklilik fonu ödeme yapmayı reddettiğinde ise çiftin dava açması üzerine Avusturya Yüksek Mahkemesi’nin mart ayında çiftin yasal boşluktan yararlanmasının haksız olduğuna karar verdiği öğrenildi. Ayrıca polisin, “ciddi dolandırıcılık suçlamasıyla” çifte soruşturma başlattığı belirtildi. Çift, 12. boşanmaları yetkililer tarafından tanınmadığı için resmi olarak hâlâ evli sayılıyor.