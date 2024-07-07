Evsiz adamların gizemli ölümü! Cesetleri kanaldan çıktı

07 Temmuz 2024 09:14 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 09:14

Serinlemek için gölete girdi, sonu oldu! Günlerce beynini canlı canlı yediler

Serinlemek için gölete girdi, sonu oldu! Günlerce beynini canlı canlı yediler

İrlanda polisi, ülkenin başkenti olan Dublin'deki Büyük Kanal'da bir ceset olduğuna dair ihbar aldıklarını açıkladı. İrlandalı televizyon kanalı RTÉ, kısa bir süre sonra kanaldan 40'lı yaşlarda iki erkeğin cesedinin çıkarıldığını bildirdi.

Polisin her iki şahsın da kimliğini tespit ettiği ve soruşturmasının seyrini, otopsi sonuçları ve yerel soruşturmaların belirleyeceği belirtildi.

İKİSİ DE İRLANDALI

Her iki adamın da İrlanda vatandaşı ve evsiz olduğu bilgisi paylaşıldı.

Olay yerinin yakınında kanalın etrafına sıcaklardan bunalan evsizler çok sayıda çadır kurmuş durumda.