TGRT Haber
28°
Dünya
 Berkay Alptekin

Eyfel Kulesi'ne 'cihat' saldırısı! İki kişi tutuklandı

Fransa'da sembolik sinagoglar ve Eyfel Kulesi'ne saldırı planlayan iki çocuk tutuklandı. Arap asıllı oldukları ileri sürülen çocukların İddiaya göre "cihat yapmak” için yurtdışına seyahat etmeyi planladığı belirtildi.

'da 15 ve 17 yaşlarında iki çocuğun, başkent 'te yer alan sinagoglara ve tarihi bir simge haline gelen 'ne saldırı planladıkları şüphesiyle geçen ayın sonunda tutuklandı.

Arap asıllı oldukları belirtilen iki , 1 Ağustos'ta “terörist suç komplosu” suçlamasıyla yargılandı.

"CİHAT YAPMAK" İÇİN SEYAHAT PLANLADILAR

Gazete, ikilinin terör örgütü 'e hayranlık duyduğunu ve şifreli bir mesajlaşma servisinde oluşturulan bir grup aracılığıyla bağlantı kurduklarını bildirdi. Raporda, iki çocuğun “cihat yapmak” için yurtdışına seyahat etmeyi planladıkları da belirtildi.

Şüphelilere yönelik soruşturma, nisan ayı sonunda açılmıştı. Soruşturma sırasında, şüphelilerin sembolik önemi nedeniyle sinagoglara ve Eyfel Kulesi'ne saldırmak istedikleri ortaya çıktı.

#çocuk
#fransa
#Eyfel Kulesi
#sinagog
#daeş
#Terörizm
#Paris
#Dünya
