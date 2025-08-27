Eyfel Kulesi'ne 'cihat' saldırısı! İki kişi tutuklandı

Fransa'da 15 ve 17 yaşlarında iki çocuğun, başkent Paris'te yer alan sinagoglara ve tarihi bir simge haline gelen Eyfel Kulesi'ne saldırı planladıkları şüphesiyle geçen ayın sonunda tutuklandı.

Arap asıllı oldukları belirtilen iki çocuk, 1 Ağustos'ta “terörist suç komplosu” suçlamasıyla yargılandı.

"CİHAT YAPMAK" İÇİN SEYAHAT PLANLADILAR

Gazete, ikilinin terör örgütü DAEŞ'e hayranlık duyduğunu ve şifreli bir mesajlaşma servisinde oluşturulan bir grup aracılığıyla bağlantı kurduklarını bildirdi. Raporda, iki çocuğun “cihat yapmak” için yurtdışına seyahat etmeyi planladıkları da belirtildi.

Şüphelilere yönelik soruşturma, nisan ayı sonunda açılmıştı. Soruşturma sırasında, şüphelilerin sembolik önemi nedeniyle sinagoglara ve Eyfel Kulesi'ne saldırmak istedikleri ortaya çıktı.