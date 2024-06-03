F-16’ları Karadeniz’e konuşlandıracaklar! ABD’den Ukrayna’dan sonra bir müttefik ülkeye daha yeşil ışık

03 Haziran 2024 20:53 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 20:54

ABD Hava Kuvvetlerinde hizmet dışı bırakılan iki F-16 Savaş uçağı Bulgar Hava Kuvvetlerine bağışlanıyor. World News Today'in haberine göre transfer USAF'ın Kongre'den onay almasının ardından gerçekleşecek.

Haberde, Sofya'daki Amerikan büyükelçiliğine göre 8 adet F-16 savaş uçağının satın alınmasına ilişkin iki ülke arasında önceden planlanan bir anlaşmanın parçası olarak miras bırakılacağı bildiriliyor.

2022'de ABD Dışişleri Bakanlığı, 1,6 milyar dolarlık bir anlaşmayla Bulgaristan'a 8 adede kadar F-16 satışına yeşil ışık yakmıştı.

Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı, bunun "Bulgar Hava Kuvvetlerini etkinleştirerek Bulgaristan'ın mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma kapasitesini artıracağını" söyledi.

KARADENİZ PLANI

Anlaşmaların detayında ‘’Modern savaş uçaklarının Karadeniz bölgesinde rutin olarak konuşlandırılması." planının olduğu iddia edildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya artan saldırıları bölge ülkelerini endişelendirmişti. Türkiye’nin komşusu ülkeler ABD’den savaş uçağı satın alımı için harekete geçmişti.