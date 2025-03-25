F-35 görüşmesi dengelerini bozdu! Yunanistan'da 'hava üstünlüğü' korkusu

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın F-35 savaş uçağı görüşmesini yakından takip eden Yunanistan endişeye kapıldı. Yunan basını Türkiye'nin tekrar F-35 programına dahil edilmesinden çekiniyor. F-35 ile ilgili çıkan haberlerde çeşitli iddialar ortaya atıldı. Yunanistan konuyla ilgili itirafta bulundu. İşte detaylar...

Türkiye ile ABD arasında 5. nesil F-35 savaş uçağı konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. ABD'nin Türkiye'ye CAATSA yaptırımlarını kaldırması ve F-35 programına yeniden dahil edilmesi söylentileri Yunanistan’da gündem oldu. Ege Denizi’nde provokasyonlara neden olan Yunanistan basını F-35 görüşmesini kaleme aldı.

YUNANİSTAN'DA F-35 PANİĞİ

Telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan CAATSA yaptırımlarından, F-35 programına kadar birçok konuyu görüşmüştü.

''ERDOĞAN ABD'YE BASKI YAPIYOR''

Washington'da yoğun diploması trafiğinin olduğunu söyleyen Yunan basını Ekathimerini, Erdoğan’ın ABD’ye baskı yaptığını iddia etti. ‘Erdoğan, Trump'ın CAATSA yaptırımlarını kaldırmasını ve Türkiye'ye F-35 satmasını istiyor’ başlıklı haberde Yunanistan’ın envanterde F-35 olsa bile hava üstünlüğünü kaybedebileceği belirtiliyor.

Türkiye yerli 5. nesil savaş uçağı KAAN üretimini sürdürüyor. Ayrıca envantere çok sayıda Eurofighter Typhoon savaş uçağı alınması için müzakereler devam ediyor.

F-35 TARTIŞILIYOR

Farklı ülkelerdeki kazalarıyla dikkat çeken F-35 savaş uçağı teknik arızalarıyla tartışılıyor. Donald Trump'ın uyguladığı gümrük vergileri sebebiyle Kanada, Portekiz ve Danimarka gibi ülkeler artık F-35'e sıcak bakmıyor. Portekiz'in daha çok teknik aksaklıklardan endişe ettiği belirtiliyor.