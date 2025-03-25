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 | Murat Makas

F-35 görüşmesi dengelerini bozdu! Yunanistan'da 'hava üstünlüğü' korkusu

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın F-35 savaş uçağı görüşmesini yakından takip eden Yunanistan endişeye kapıldı. Yunan basını Türkiye'nin tekrar F-35 programına dahil edilmesinden çekiniyor. F-35 ile ilgili çıkan haberlerde çeşitli iddialar ortaya atıldı. Yunanistan konuyla ilgili itirafta bulundu. İşte detaylar...

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 20:55
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 21:01

Türkiye ile ABD arasında 5. nesil F-35 savaş uçağı konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. ABD'nin Türkiye'ye CAATSA yaptırımlarını kaldırması ve F-35 programına yeniden dahil edilmesi söylentileri Yunanistan’da gündem oldu. Ege Denizi’nde provokasyonlara neden olan Yunanistan basını F-35 görüşmesini kaleme aldı.

YUNANİSTAN'DA F-35 PANİĞİ

Telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan CAATSA yaptırımlarından, F-35 programına kadar birçok konuyu görüşmüştü.

''ERDOĞAN ABD'YE BASKI YAPIYOR''

Washington'da yoğun diploması trafiğinin olduğunu söyleyen Yunan basını Ekathimerini, Erdoğan’ın ABD’ye baskı yaptığını iddia etti. ‘Erdoğan, Trump'ın CAATSA yaptırımlarını kaldırmasını ve Türkiye'ye F-35 satmasını istiyor’ başlıklı haberde Yunanistan’ın envanterde F-35 olsa bile hava üstünlüğünü kaybedebileceği belirtiliyor.

Türkiye yerli 5. nesil savaş uçağı KAAN üretimini sürdürüyor. Ayrıca envantere çok sayıda Eurofighter Typhoon savaş uçağı alınması için müzakereler devam ediyor.

F-35 TARTIŞILIYOR

Farklı ülkelerdeki kazalarıyla dikkat çeken F-35 savaş uçağı teknik arızalarıyla tartışılıyor. Donald Trump'ın uyguladığı gümrük vergileri sebebiyle Kanada, Portekiz ve Danimarka gibi ülkeler artık F-35'e sıcak bakmıyor. Portekiz'in daha çok teknik aksaklıklardan endişe ettiği belirtiliyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye kaç Eurofighter Typhoon satın alacak?
İspanyol gazetesi La Razón'da yer alan habere göre Türkiye, ilk aşamada İngiltere'den 20 adet Eurofighter Typhoon satın alınacak. Daha sonra Türkiye için 20 adet yeni uçak üretilecek.
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