F-35 savaş uçağı ABD'yi ikiye böldü! Eski bakandan Elon Musk'a sert cevap

20 Aralık 2024 09:35 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 09:36

ABD'de SpaceX kurucusu ve milyarder Elon Musk'ın F-35 savaş uçaklarıyla ilgili sözleri tartışılmaya devam ediyor. Görevden ayrılan Hava Kuvvetleri Bakanı Frank Kendall, Elon Musk'a cevap verdi. Kendall, hava kuvvetlerinde mürettebatlı savaş uçaklarının uzun yıllar aktif olabileceğini söyledi. İşte detaylar...

Dünyanın en tehlikeli 5. Nesil savaş uçağı olarak görülen F-35’ler kazaları ve üretimdeki teknik hatalarıyla gündemden düşmüyor. ABD’de Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın, F-35​ ile ilgili sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlar tartışılıyor. Musk, ABD Savunma Bakanlığı’nın en pahalı silah programı olan F-35 savaş uçaklarını hedef almıştı.

ELON MUSK​'IN F-35 ELEŞTİRİSİ

Elon Musk, insansız hava araçlarının senkronize uçuşlarını gösteren bir videoyu paylaşmış, ''Bazı aptallar hâlâ insanlı savaş uçakları yapmaya çalışıyor, örneğin F-35'' ifadelerini kullanmıştı.

Pentagon ve F-35 üreticisi Lockheed Martin​ de projeyi savundu. Pilotların en çok 5. Nesil olarak bu uçağı tercih ettiği ve 12 yabancı satış müşterisiyle geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olduğu savunuldu.

ESKİ HAVA KUVVETLERİ BAKANINDAN CEVAP

Görevden ayrılan Hava Kuvvetleri Bakanı Frank Kendall, Perşembe günü Elon Musk'ın insansız hava araçları çağında mürettebatlı savaş uçaklarının artık modasının geçtiği yönündeki açıklamalarına cevap verdi.

''O BİR SAVAŞÇI DEĞİL''

Kendall, Mitchell Institute for Aerospace Studies ile yaptığı bir web yayınında, "Elon Musk'a bir mühendis olarak büyük saygı duyuyorum ama o bir savaşçı değil. bence böylesine büyük duyurular yapmadan önce iş hakkında biraz daha fazla şey öğrenmesi gerekiyor'' dedi.

Kendall, ''Bu kışkırtıcı. Onun hayal ettiği gibi bir şeyin gerçekleşebileceği yıllar alır'' dedi. Kendall, ordunun F-35'i satın almaya devam etmesi gerektiğini söyledi. F-35'i "sürekli olarak yükseltilen son teknoloji bir sistem" olarak adlandırdı.