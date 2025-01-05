F-35 üretiminde büyük endişe! Çin'in 6. nesil savaş uçağı ABD borsalarını sarstı

05 Ocak 2025 10:13 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 10:22

Çin'in 6. nesil savaş uçağını test etmesi ABD'de endişelere yol açtı. F-35 savaş uçağını üreten Lockheed Martin'in hisseleri son beş günde düştü. Lockheed Martin'in F-35'inin satışı konusunda endişeleri arttığı belirtildi.

Birçok ülke 3. Dünya Savaşı endişeleri artarken savunmasına yatırım yapıyor, özellikle havacılıkta yeni projelerini görücüye çıkarıyor. Dünya ekonomisinin önde gelen ülkelerinden Çin​ 6. nesil savaş uçağını sahaya sürdü. Çin'in mevcut J-20 jetiyle test uçuşu yapan uçağın görüntüleri sosyal medyada yankı uyandırdı. İlk uçuşun yankıları ABD’de duyuldu. Aralarında F-35 gibi çok amaçlı savaş uçaklarının da üreticisi olan Lockheed Martin'in hisseleri son beş günde yüzde 1,34 düştü.

ABD BORSALARI SALLANDI, F-35 ÜRETİCİSİ ENDİŞELİ

Çin'in gelişmiş gizlilik ve hipersonik yeteneklere sahip 6. nesil savaş uçağı geliştirme konusunda kaydettiği yol, gelişmiş sensörler ve ağ savaş özelliklerini bir arada bulunduran F-35'in satışıyla ilgili endişelere yol açtı. Çin'in 6. nesil platformunun tüm bu yetenekler açısından F-35'i geride bırakması bekleniyor.

DEUTSCHE BANK ANALİSTİNDEN F-35 YORUMU

Çin’den etkilendiği öne sürülen Lockheed hisseleriyle ilgili konuşan Deutsche Bank analisti Scott Deuschle, "Lockheed'in notunu, Çin'in savaş uçağı modernizasyon çabaları karşısında F-35'e verilen uzun vadeli destek konusunda endişelerimiz arttığı için Tut'a (Satın Al'dan) düşürüyoruz" dedi.

Analistler tarafından ''Çin’deki gelişmelerin NGAD’ye (yeni nesil hava hakimiyeti) olan ihtiyacı hızlandırması muhtemel ve 2030’ların başı-ortalarına kadar NGAD’nin sahaya sürülmesinde elde edilecek nihai başarı F-35 tedarik programını kısmen azaltabilir'' yorumu yapıldı.