F-35 üretiminde büyük endişe! Çin'in 6. nesil savaş uçağı ABD borsalarını sarstı
Çin'in 6. nesil savaş uçağını test etmesi ABD'de endişelere yol açtı. F-35 savaş uçağını üreten Lockheed Martin'in hisseleri son beş günde düştü. Lockheed Martin'in F-35'inin satışı konusunda endişeleri arttığı belirtildi.
Birçok ülke 3. Dünya Savaşı endişeleri artarken savunmasına yatırım yapıyor, özellikle havacılıkta yeni projelerini görücüye çıkarıyor. Dünya ekonomisinin önde gelen ülkelerinden Çin 6. nesil savaş uçağını sahaya sürdü. Çin'in mevcut J-20 jetiyle test uçuşu yapan uçağın görüntüleri sosyal medyada yankı uyandırdı. İlk uçuşun yankıları ABD’de duyuldu. Aralarında F-35 gibi çok amaçlı savaş uçaklarının da üreticisi olan Lockheed Martin'in hisseleri son beş günde yüzde 1,34 düştü.
ABD BORSALARI SALLANDI, F-35 ÜRETİCİSİ ENDİŞELİ
Çin'in gelişmiş gizlilik ve hipersonik yeteneklere sahip 6. nesil savaş uçağı geliştirme konusunda kaydettiği yol, gelişmiş sensörler ve ağ savaş özelliklerini bir arada bulunduran F-35'in satışıyla ilgili endişelere yol açtı. Çin'in 6. nesil platformunun tüm bu yetenekler açısından F-35'i geride bırakması bekleniyor.
DEUTSCHE BANK ANALİSTİNDEN F-35 YORUMU
Çin’den etkilendiği öne sürülen Lockheed hisseleriyle ilgili konuşan Deutsche Bank analisti Scott Deuschle, "Lockheed'in notunu, Çin'in savaş uçağı modernizasyon çabaları karşısında F-35'e verilen uzun vadeli destek konusunda endişelerimiz arttığı için Tut'a (Satın Al'dan) düşürüyoruz" dedi.
Analistler tarafından ''Çin’deki gelişmelerin NGAD’ye (yeni nesil hava hakimiyeti) olan ihtiyacı hızlandırması muhtemel ve 2030’ların başı-ortalarına kadar NGAD’nin sahaya sürülmesinde elde edilecek nihai başarı F-35 tedarik programını kısmen azaltabilir'' yorumu yapıldı.