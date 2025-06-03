F-35'e rakip geliyor! Gözler Türkiye'nin üzerinde

Avrupa Birliği (AB), kendi savaş uçağını geliştirmek üzere önemli bir adım attı. Aralarında Fransa, Almanya ve İspanya’nın da bulunduğu 14 AB ülkesi, beşinci nesil bir savaş uçağı üretmek amacıyla yeni bir savunma ortaklığına resmen onay verdi. Projenin amacı, Amerikan üretimi F-35 Lightning II’ye bir alternatif sunmak ve Avrupa’nın savunma alanındaki dışa bağımlılığını azaltmak.

NATO'DA DA KULLANILACAK!

Financial Times'ın haberine göre, Avrupa Savunma Fonu tarafından desteklenen bu yeni girişim, önümüzdeki on yıllarda Avrupa’nın hava üstünlüğünü garanti altına almayı hedefliyor. Bu kapsamda geliştirilecek savaş uçağının, hem NATO görevlerinde hem de Avrupa odaklı askeri operasyonlarda görev yapması planlanıyor. Projeye şu ana kadar 14 ülke katıldı ve ciddi bir bütçe ayrıldı.

TÜRKİYE PROJEDE YER ALACAK MI?

Türkiye ise bu gelişmeleri dikkatle izliyor. Bilindiği üzere, Ankara'nın Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini satın almasının ardından, Amerika Birleşik Devletleri tarafından F-35 programından çıkarılmıştı. Türkiye’nin bu Avrupa projesinde yer alıp almayacağına dair şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

Yeni Avrupa savaş uçağı projesi, sadece teknik değil, aynı zamanda jeopolitik bir mesaj da taşıyor: Kıta, artık savunma alanında daha bağımsız hareket etmek istiyor. Türkiye’nin bu tablonun neresinde duracağı ise önümüzdeki dönemde daha da netleşecek.