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 | Suat Vilgen

F-35'e rakip geliyor! Gözler Türkiye'nin üzerinde

Avrupa Birliği, F-35’e karşı yeni nesil savaş uçağı geliştirmek için düğmeye bastı. F-35 projesinden dışında bırakılan Türkiye'nin yer alıp almayacağı merak ediliyor. İşte detaylar...

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F-35'e rakip geliyor! Gözler Türkiye'nin üzerinde
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 06:27
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 06:27

Avrupa Birliği (AB), kendi savaş uçağını geliştirmek üzere önemli bir adım attı. Aralarında Fransa, Almanya ve İspanya’nın da bulunduğu 14 AB ülkesi, beşinci nesil bir savaş uçağı üretmek amacıyla yeni bir savunma ortaklığına resmen onay verdi. Projenin amacı, Amerikan üretimi F-35 Lightning II’ye bir alternatif sunmak ve Avrupa’nın savunma alanındaki dışa bağımlılığını azaltmak.

F-35'e rakip geliyor! Gözler Türkiye'nin üzerinde
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NATO'DA DA KULLANILACAK!

Financial Times'ın haberine göre, Avrupa Savunma Fonu tarafından desteklenen bu yeni girişim, önümüzdeki on yıllarda Avrupa’nın hava üstünlüğünü garanti altına almayı hedefliyor. Bu kapsamda geliştirilecek savaş uçağının, hem NATO görevlerinde hem de Avrupa odaklı askeri operasyonlarda görev yapması planlanıyor. Projeye şu ana kadar 14 ülke katıldı ve ciddi bir bütçe ayrıldı.

F-35'e rakip geliyor! Gözler Türkiye'nin üzerinde

TÜRKİYE PROJEDE YER ALACAK MI?

Türkiye ise bu gelişmeleri dikkatle izliyor. Bilindiği üzere, Ankara'nın Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini satın almasının ardından, Amerika Birleşik Devletleri tarafından F-35 programından çıkarılmıştı. Türkiye’nin bu Avrupa projesinde yer alıp almayacağına dair şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

Yeni Avrupa savaş uçağı projesi, sadece teknik değil, aynı zamanda jeopolitik bir mesaj da taşıyor: Kıta, artık savunma alanında daha bağımsız hareket etmek istiyor. Türkiye’nin bu tablonun neresinde duracağı ise önümüzdeki dönemde daha da netleşecek.

Sıkça Sorulan Sorular

F-35 PROJESİNHDE HANGİ ÜLKELER VAR?
F-35 yeni nesil savaş uçağı üretimi, ABD'nin öncülüğünde İngiltere, Kanada, Avustralya, İtalya, Hollanda, Danimarka ve Norveç’in dahil olduğu çok uluslu bir programdan oluşuyor.
ETİKETLER
#avrupa birliği
#f-35
#5. nesil savaş uçağı
#savaş uçağı
#Nato
#yeni nesil savaş uçağı
#Dünya
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