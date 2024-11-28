Fabrika havaya uçtu! 3 Ölü, 3 yaralı

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

28 Kasım 2024 11:12 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 13:17

İspanya'nın güneydoğusunda yer alan bir fabrikada patlama meydana geldi. Patlama sonrası yapılan ilk incelemelere göre 3 ölü, 3 yaralı olduğu belirtildi.