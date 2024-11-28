Fabrika havaya uçtu! 3 Ölü, 3 yaralı
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Kasım 2024 11:12 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 13:17
İspanya'nın güneydoğusunda yer alan bir fabrikada patlama meydana geldi. Patlama sonrası yapılan ilk incelemelere göre 3 ölü, 3 yaralı olduğu belirtildi.
İspanya'nın Alicante kentindeki Ibi kasabasında yer alan bir plastik fabrikası havaya uçtu. Güçlü patlamanın etkisiyle fabrikanın çatısı ve duvarların bir kısmı yıkıldı.
PATLAMANIN NEDENİ KAZAN OLABİLİR
Yaşanan facia sırasında fabrikada 39 işçinin bulunduğu belirtilirken, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise ağır yaralandığı ifade edildi.
Patlamanın nedenine yönelik soruşturma başlatıldı. Olayın kazan patlaması olabileceği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı