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Fabrika havaya uçtu! 3 Ölü, 3 yaralı

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Kasım 2024 11:12 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 13:17
Fabrika havaya uçtu! 3 Ölü, 3 yaralı

İspanya'nın güneydoğusunda yer alan bir fabrikada patlama meydana geldi. Patlama sonrası yapılan ilk incelemelere göre 3 ölü, 3 yaralı olduğu belirtildi.

İspanya​'nın Alicante kentindeki Ibi kasabasında yer alan bir plastik fabrikası havaya uçtu. Güçlü patlamanın etkisiyle fabrikanın çatısı ve duvarların bir kısmı yıkıldı.

Fabrika havaya uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

PATLAMANIN NEDENİ KAZAN OLABİLİR

Yaşanan facia sırasında fabrikada 39 işçinin bulunduğu belirtilirken, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise ağır yaralandığı ifade edildi.

Patlamanın nedenine yönelik soruşturma başlatıldı. Olayın kazan patlaması olabileceği belirtildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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