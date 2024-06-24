Fabrikada 35 binden fazla pil patladı, yangın çıktı: Ölü ve yaralılar var

24 Haziran 2024 10:19 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 11:08

Güney Kore'nin Hwaseong şehrindeki lityum pil fabrikasında sabah saatlerinde, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İlk belirlemelere göre, ''1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı, 19 işçiden ise haber alınamıyor.'' açıklamasında bulunuldu. Son olarak 20 işçinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Hwaseong itfaiyesinden yapılan açıklamada, yangının fabrikadaki 35 binden fazla pilin yol açtığı patlamalar nedeniyle kısa sürede büyüdüğü belirtildi.

Bölgeye sevk edilen 50 itfaiye aracı ve 150 personel ile alevlere müdahale edildiği kaydedilirken, devam eden patlamaların söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı aktarıldı.

Yetkililer, can kaybının artmasından endişe ediyor.