Facebook binlerce kişinin verisini kaptırdı! Kullanıcılara tek tek tazminat ödeyecek

18 Kasım 2024 19:37 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 19:54

Facebook'un kullanıcıların verilerini sistem açığıyla kaptırdığı kesinleşti. Alman mahkemeleri ağır tazminat ödemeleri için kararı verdi. Telefon numarası üzerinden bilgileri çalınanlar bir bir başvuru yapıyor.

Avrupa Birliği'nden Meta'ya 840 milyon dolar ceza! Gerekçesi belli oldu

Avrupa Birliği'nden Meta'ya 840 milyon dolar ceza! Gerekçesi belli oldu

Almanya Federal Mahkemesi Facebook​'un verileri çaldırdığını onayladı. Çeşitli yasa dışı yöntemlerle kullanıcıların verilerini ele geçirip internete yayanlar yüzünden mağdur olan kişiler tazminata hak kazandı.

Almanya Federal Mahkemesi (BGH), 2018 ve 2019 yıllarında verileri yasa dışı yollarla elde edilen ve internette dağıtılan Facebook kullanıcılarının, tazminat​ almaya hak kazandığına karar verdi. Facebook'taki kapsamlı veri ihlalinin ardından tazminat taleplerine ilişkin yaşanan anlaşmazlıkta, ihlalden etkilenen kullanıcıların lehine kararını duyurdu.

İSİMLERİ, NUMARALARI İNTERNETE SIZDI

BGH, isimlerin, ülkelerin, cinsiyetlerin ve telefon numaralarının izinsiz olarak internette dağıtılmasının, etkilenenlerin tazminat talep etmesine yol açan maddi olmayan bir zarar teşkil edeceğini belirtti. Mahkeme, bunun gerçekleşmesi için kişinin çevrim içi verileri üzerindeki kontrolünü kaybetmesinin yeterli olduğunu ve belirli mali kayıpları kanıtlamak zorunda kalmadan tazminat için sebep saydı.

Almanya'daki binlerce Facebook kullanıcısı, bilinmeyen üçüncü tarafların telefon numaralarını tahmin ederek kullanıcı hesaplarına erişebilmesinin ardından verilerinin yeterince korunmadığı gerekçesiyle Facebook'un sahibi Meta​'ya dava açmıştı.

Bir alt mahkeme olan Köln Yüksek Bölge Mahkemesi, Alman Facebook kullanıcılarının arkadaş arama özelliği aracılığıyla toplanan bilgilerinin, 2021'de çevrim içi olarak dağıtılmasından kaynaklanan tazminat talebini prensip olarak reddetmişti.

Davada 1000 avro tazminat talep edilirken, BGH bunun yüksek olduğunu ifade ederek, mali kayıp kanıtı olmaksızın yaklaşık 100 avronun yeterli olacağını belirtti.