Facebook'ta bebek satışının önüne geçilemiyor! Filipin hükümeti harekete geçti

22 May 2024 09:28 - Güncelleme : 22 May 2024 09:39

Meta açıkladı: Facebook'un bir özelliği daha kapanıyor

Meta açıkladı: Facebook'un bir özelliği daha kapanıyor

Yeni doğmuş bebeklerin evlatlık olarak satıldığı sitelerin Facebook'ta yer almasının önüne geçilemiyor. Filipin hükümeti, sitelerin kaldırılması için Facebook'a mektup gönderdi.

GMA News'e göre, Filipinler'in Sosyal Yardım Departmanı Sekreteri Rex Gatchalian, Ulusal Çocuk Bakımı Otoritesi'nin (NACC) 2023'ten bu yana sunduğu raporlara rağmen, Facebook'un insan kaçakçılığı ihlalleri de dahil olmak üzere düzenlenmemiş içerik konusunda " sorumluluk eksikliğini" vurguladı.

Yetkili, Facebook'un NACC'nin geçen yılki mektubuna cevap vermediğini vurguladı.

Gatchalian, platformun düzenleme eksikliğinin, Facebook'un annelere çocuklarını platformda "satmasına" izin verdiği anlamına geldiğini belirtti.

KANADA'DA DA GÜVENLİK NEDENİYLE ELEŞTİRİLMİŞTİ

Daha önce Meta, Kanada'da güvenilmez otomatik denetleme sistemleri nedeniyle eleştirilmişti. Facebook'un ana şirketi, reklam düzenlemelerini ihlal etmedikleri için başlangıçta yasa dışı uyuşturucu reklamlarını silmeyi reddettikten sonra içerik izleme sistemini iyileştireceğini söylemişti.

Deloitte Kanada üst düzey yöneticisi Christopher McGrath, Kanada'nın yasa dışı uyuşturucu sektörüyle ilgili bir araştırmayı araştırırken, muhtemelen algoritmalar tarafından yönlendirilen yasa dışı maddelere ilişkin Facebook reklamlarını gördü.

UYUŞTURUCU REKLAMLARI VERİLİYOR

Bir esrar araştırmasının ardından McGrath, vergisiz sigaralar, yasa dışı esrar, LSD ve halüsinojenik mantarlarla ilgili birkaç Facebook reklamı gördü.

Meta yayına, düzenlemelerinin "farmasötik ve tıbbi olmayan ilaçların alım satımını" teşvik eden Facebook reklamlarını yasakladığını söyledi. Açıklamada, kurallara aykırı içerik tespit edilmesi durumunda bu tür içeriklerin yayından kaldırılacağı belirtiliyor.

Teknoloji devi ayrıca "platformlarımızı güvende tutmak için" sistemini geliştirmeye devam ettiğini belirtti.