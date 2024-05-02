02 May 2024 19:04 - Güncelleme : 02 May 2024 19:05
Facia yaşandı! Kamyonet etkinlik yapan öğrencilerin arasına daldı
Kırgızistan'da etkinlik için toplanan öğrenciler dehşete kapıldı. Park halindeki kamyonet birden harekete geçerek çocukların üzerinden geçti.
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kırgızistan’ın Calal-Abad bölgesindeki Suzak ilçesinde kültürel etkinlik için toplanan öğrencilerin arasına kamyonet daldı. Kazada, 29 kişi yaralandı. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1’i öğretmen 17’si öğrenci olmak üzere 18 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 11 öğrenciye de ayakta tıbbi yardım sağlandığı belirtildi. Çocukların 9 ila 16 yaşları arasında olduğu, yaralanan 3 çocuğun durumunun ağır olduğu ifade edildi.
Kamyonetin park halinde olduğu sırada aniden hareket ettiği ve içinde şoför bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı