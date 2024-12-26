Facianın eşiğinden dönüldü! Taksi yoldan çıkıp yayalara çarptı: Çok sayıda yaralı var

26 Aralık 2024 10:31 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 10:46

ABD'nin New York şehrinde yaşanan bir kazada facianın eşiğinden dönüldü. Taksi şoförünün tıbbi bir kriz geçirerek aracın kontrolü kaybetmesi sonucu kaldırımdaki yayalara çarptı.

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ABD'nin New York şehrinde bir taksinin kontrolden çıkarak kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Herald Meydanı'nda meydana gelen olayda, taksi şoförünün yayalara çarpmadan önce tıbbi bir kriz geçirdiği ileri sürüldü.

Kazada yaralananlar arasında 9 yaşında bir çocuğun da bulunduğu bildirilirken, 49 yaşındaki bir kadının bacağından, 41 yaşındaki bir kadının ise başından darbe aldığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Diğer 3 yaralı ise tıbbi müdahaleyi reddetti.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

New York Polis Departmanı, yaralıların hayati bir tehlikesinin olmadığını açıkladı. Olay yerinden alınan görüntülerde, taksinin yan tarafında ezikler olduğu ve ön tamponunun tamamen parçalandığı görüldü.

Şoförün kimliği henüz belirlenmezken, herhangi bir tutuklamanın yapılmadığı bildirildi. Polisin olayla ilgili incelemelere devam ettiği belirtiliyor.