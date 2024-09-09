Facianın eşiğinden dönüldü: Yolcu uçağı pistten çıktı metrelerce sürüklendi

09 Eylül 2024 15:21 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 15:26

Endonezya'nın Papua eyaletinde yolcu uçağı pistten çıktı. Sürüklenen uçak, çalılık bir alanda ancak durabildi. 40'tan fazla kişiyi taşıyan uçaktaki bazı yolcular yaralandı.

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Endonezya'nın Papua eyaletinde, Trigana Havalimanı'ndan harekete eden ATR-42 tipi yolcu uçağı kontrolden çıktı. Uçak, pistin dışına sürüklendi. Korkunç olayda ilk belirlemelere göre, 40'tan fazla kişiyi taşıyan uçaktaki birçok yolcu yaralandı.

UÇAK 20 METRE SÜRÜKLENDİ

Havayolları yetkilisi Lalu Yuniza, konuya ilişkin yaptığı açıklamada uçağın yaklaşık 20 metre sürüklendiğini kaydederek, "Uçağın nasıl ve neden savrulduğuna ilişkin olarak pilottan hala bilgi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yuniza, ayrıca söz konusu olayda uçağın "büyük zarar" gördüğünü kaydetti.