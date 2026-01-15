Facianın sebebi yine vinç! Tayland'da 2 gündür öngörülemeyen korkunç kazalar

Tayland'ın Samut Sakhon bölgesinde inşaat vincine ait bazı parçalar yola devrilerek araçlara çarptı. Düşen parçaların vincin altından geçen araçlara çarptığını aktaran yetkililer, yaşanan facia da 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılırken polis yetkilileri, güvenliğin sağlanması için olay mahallinde bazı şeritleri trafiğe kapadı.

DÜN BENZER BİR FACİA YAŞANMIŞTI

Öte yandan dün ülkede yaşanan bir facianın benzerliği de dikkat çekti. Nakhon Ratchasima eyaletine bağlı Sikhio ilçesinde de inşaat vincinin bir trenin üstüne düşmesi sonucu tren raydan çıkarak devrilmişti.

Yetkililer, 195 yolcu ile mürettebatı taşıyan tren kazasında 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 7'si ağır olmak üzere 64 kişinin yaralandığını duyurmuştu.