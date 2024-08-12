Faciaya ramak kala: 'İzinsiz' uçan helikopter otelin çatısına düştü!

12 Ağustos 2024 12:30 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 12:39

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Avustralya'nın kuzeyinde bulunan Cairns şehrinde facianın eşiğinden dönüldü. İzinsiz bir uçuş gerçekleştiren helikopter, Cairns havaalanındaki hangardan kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra bir otelin çatısına düştü.

Helikopter kazası nedeniyle otelin çatısında yangın çıktı. Otelde bulunan yüzlerce kişi tahliye edildi. Kazada pilotun hayatını kaybettiği belirtildi. Yetkililer, otelde kalan 80'li yaşlarında bir erkek ve 70'li yaşlarında bir kadının hastaneye kaldırıldığını ve durumlarının stabil olduğunu açıkladı.

Queensland polisi ve havacılık güvenliği gözlemcisi kazaya ilişkin inceleme başlatırken, helikopteri kiralayan şirket helikopterin "izinsiz" bir uçuş yaptığını açıkladı.

''DÖNDÜ VE BİNAYA ÇARPTI''

Olay sırasında otelde konaklayan Amanda Kay, helikopterin yağmurlu havada aydınlatma ışıkları kapalı bir şekilde oldukça düşük irtifada uçtuğunu söyleyerek, "Döndü ve binaya çarptı" dedi.

Bir diğer görgü tanığı ise helikopterin çok hızlı uçtuğu iddia ederek şunları söyledi:

"Çarpışmadan önceki dakikalarda helikopter otelin önünden iki kez geçti.''

HELİKOPTERİN KANATLARI HAVUZA DÜŞTÜ

Queensland Ambulans Servisi (QAS) tarafından yapılan açıklamada helikopterin rotor kanatlarından ikisinin çarpmanın etkisiyle yerinden çıkarak kordona ve otelin havuzuna düştüğü bildirildi. QAS Sözcüsü Caitlin Dennings ise açıklamasında "Bomba sesine benzediğine dair raporlar var" dedi.