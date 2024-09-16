Fanatik Yahudiler Batı Şeria'da çocukları hedef aldı: Sopalarla ilkokulu basıp, darp ettiler

16 Eylül 2024 15:55 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 16:05

Gazze'de katliam devam ederken Batı Şeria'da da zulüm sürüyor. Fanatik Yahudiler, El-Muarracat bölgesindeki bir ilkokula sopalarla saldırdılar. O anlar, öğretmenler ve öğrenciler tarafından kayda alındı. Saldırıda 7 kişi yaralandı.

İşgalci İsrail'in fanatik Yahudileri, Batı Şeria​'da zulmü ilkokula taşıdı. El Muarracat bölgesinde bulunan Arab Keabine İlkokulu'na ellerinde sopalarla gelen fanatik Yahudiler​, öğretmenleri ve öğrencileri darp ettiler. Filistin​ Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda yaralanan 7 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

ÇOCUKLAR KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsraillilerin, ellerinde sopalarla okula baskın düzenlediği görüldü. Saldırganların engel olmaya çalışan kişileri darp ettiği ve bazı kişileri de kovaladığı kameraya yansıdı. İsraillilerin saldırısı sırasında okulda bulunanların ağlamaları ve çığlıkları duyuldu.

BATI ŞERİA'DA ZULÜM ARTTI

Filistinlilerin topraklarını işgal eden İsrailliler, Batı Şeria'da sık sık Filistinlilere ait köylere ve beldelere saldırılar düzenliyor. Söz konusu İsraillilerin, Batı Şeria'daki bu saldırılarının özellikle 7 Ekim'den sonra artış gösteriyor.