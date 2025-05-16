Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Fare küçük bebeği canlı canlı yedi! Ebeveynler gözaltına alındı

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir çiftin 6 aylık kız bebeğine büyük fare saldırdı. Bebeğin tüm bedenini bir farenin ısırdığı öğrenilirken, gözaltına alınan çift kefaletle serbest bırakıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fare küçük bebeği canlı canlı yedi! Ebeveynler gözaltına alındı
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 16:08
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 16:08

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde yaşanan bir olay tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. Akayla Bearden ve Justin Bearden isimli bir çift, 6 aylık kız bebeklerini "büyük bir farenin yemeye başlamasının" ardından gözaltına alındı.

Fare küçük bebeği canlı canlı yedi! Ebeveynler gözaltına alındı

FARE, BEBEĞİ ADETA YEDİ

Polisin açıklamasına göre; her şey Akayla'nın, kızını beşiğinde kanlar içinde ve kollarında, kafasında, kulaklarında ve yüzünde ısırık izleri bulmasıyla başladı. Derhal 911 Acil Durum Müdahale Hattı'nı arayan kadın, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, bebeği hemen bölgeye yakın bir hastaneye nakletti. Polis, 6 aylık bebeğin ikizi olan diğer bebeğin de ayaklarında hafif ısırık izleri tespit ettiklerini aktardı.

Fare küçük bebeği canlı canlı yedi! Ebeveynler gözaltına alındı

ÇOCUKLARIN YÜZLERİNİ GÖREMEYECEKLER

DailyMail'in haberine göre, yetkililerin açıklamasına göre çift, karakolda verdikleri ifadelerinde, son birkaç aydır evlerinde büyük fareler olduğunu ve bu ciddi sorunu bildiklerini itiraf etti. Akayla ve Justin Bearden çifti, olayın ertesi günü 13 Mayıs'ta kefaletle serbest bırakıldı ve çocuklarını görmeleri yasaklandı. Çift, 31 Temmuz'da tekrar hakim karşısına çıkacak.

Fare küçük bebeği canlı canlı yedi! Ebeveynler gözaltına alındı

HALK AYAĞA KALKTI

Çiftin ikiz bebekleri dahil üç çocuğu, polis kararıyla devletin sosyal hizmetler departmanında gözetim altına alındı. Olay hakkında soruşturma devam ederken, ağır yaralanan 6 aylık kız bebeğin bir süre daha hastanede kontrol altında tutulacağı belirtildi. ABD halkı, yaşanan olaya büyük tepki göstererek olaydan sorumlu olan ebeveynlerin cezalandırılması gerektiğini savundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
4 yaşındaki çocuk arabanın altında ezildi! Kaza anı kamerada
ABD polisi dolu silahla oynayan çocuklara ateş açtı
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.