Fare küçük bebeği canlı canlı yedi! Ebeveynler gözaltına alındı

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir çiftin 6 aylık kız bebeğine büyük fare saldırdı. Bebeğin tüm bedenini bir farenin ısırdığı öğrenilirken, gözaltına alınan çift kefaletle serbest bırakıldı.

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde yaşanan bir olay tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. Akayla Bearden ve Justin Bearden isimli bir çift, 6 aylık kız bebeklerini "büyük bir farenin yemeye başlamasının" ardından gözaltına alındı.

FARE, BEBEĞİ ADETA YEDİ

Polisin açıklamasına göre; her şey Akayla'nın, kızını beşiğinde kanlar içinde ve kollarında, kafasında, kulaklarında ve yüzünde ısırık izleri bulmasıyla başladı. Derhal 911 Acil Durum Müdahale Hattı'nı arayan kadın, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, bebeği hemen bölgeye yakın bir hastaneye nakletti. Polis, 6 aylık bebeğin ikizi olan diğer bebeğin de ayaklarında hafif ısırık izleri tespit ettiklerini aktardı.

ÇOCUKLARIN YÜZLERİNİ GÖREMEYECEKLER

DailyMail'in haberine göre, yetkililerin açıklamasına göre çift, karakolda verdikleri ifadelerinde, son birkaç aydır evlerinde büyük fareler olduğunu ve bu ciddi sorunu bildiklerini itiraf etti. Akayla ve Justin Bearden çifti, olayın ertesi günü 13 Mayıs'ta kefaletle serbest bırakıldı ve çocuklarını görmeleri yasaklandı. Çift, 31 Temmuz'da tekrar hakim karşısına çıkacak.

HALK AYAĞA KALKTI

Çiftin ikiz bebekleri dahil üç çocuğu, polis kararıyla devletin sosyal hizmetler departmanında gözetim altına alındı. Olay hakkında soruşturma devam ederken, ağır yaralanan 6 aylık kız bebeğin bir süre daha hastanede kontrol altında tutulacağı belirtildi. ABD halkı, yaşanan olaya büyük tepki göstererek olaydan sorumlu olan ebeveynlerin cezalandırılması gerektiğini savundu.