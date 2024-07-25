Farelerden yayılan hastalık 4 kişiyi öldürdü! Vakalar artıyor

25 Temmuz 2024 17:15 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 17:29

Henüz 10 aylıkken gözü kan çanağına döndü acı gerçek aileyi kahretse de vazgeçmediler

Henüz 10 aylıkken gözü kan çanağına döndü acı gerçek aileyi kahretse de vazgeçmediler

ABD'de yılda 30 hantavirüs vakası görülürken bu sayıda artış yaşanmaya başladı. Farelerden yayılan, kemirgen dışkısıyla bulaşan hantavirüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. Arizona'da son 6 ayda 6 vaka görüldü, 3 ölüm gerçekleşti. Bu sayı, önceki altı yıllık dönemdeki toplam vaka sayısından daha fazla. Kaliforniya'da ise 2 vaka ve 1 ölüm görüldü.

Uzmanlar, hantavirüsün yayılmasına aşırı sıcak hava dalgalarını sebep gösterdi. Hawaii Üniversitesi'nden Prof. Dr. Camilo Mora, iklim değişikliğinin hastalık taşıyan türlerin hareketini etkilediğini belirtti.

HANTAVİRÜS BELİRTİLERİ

Akciğerlere zarar vererek solunum yetmezliğine neden olan hantavirüs vakalarının bazılarında ölüm oranı yüzde 50. İnsanlarda enfeksiyondan 9-33 gün sonra ani başlayan ateş, kas ağrıları, bulantı ve karın ağrısı görülebilir.

ÖZEL BİR TEDAVİ YA DA AŞI YOK

Bu sendrom, akciğerlerdeki kan damarlarına zarar vererek solunum yetmezliğine ve ölüme yol açabilir. Tedavide solunum cihazları ve damar içi sıvı desteği kullanılır, ancak virüse özel bir tedavi veya aşı bulunmamaktadır.