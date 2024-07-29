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Fas Kralı'ndan cezaevindekilere jest: Binlerce mahkuma af çıktı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Temmuz 2024 23:53 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 23:59
Fas Kralı&#039;ndan cezaevindekilere jest: Binlerce mahkuma af çıktı

Fas Kralı 6. Muhammed, aralarında hapisteki gazeteciler ve terörden hüküm giyenlerin de olduğu 2 bin 476 mahkuma af çıkardı.

Kuzey Afrika ülkelerinden Fas'ta cezaevindeki mahkumları ilgilendiren önemli bir karar çıktı.

MAHKUMLARA İNSANİ JEST!

Fas Kralı 6. Muhammed, hükümdarlığının 25. yıl dönümünde Taoufik Bouachrine, Omar Radi ve Soulaimane Raisouni adlı gazetecilerin de aralarında bulunduğu 2 bin 476 mahkum için af çıkardı. Bir krallık kaynağı, “Bu, kralın hükümdarlığının 25. yıl dönümünde mağdurların haklarını korurken hapis cezalarını iptal eden insani bir jesttir" dedi.

Fas Kralı'ndan cezaevindekilere jest: Binlerce mahkuma af çıktı - 1. Resim

SERBEST KALANLAR ARASINDA TERÖR SUÇLULARI DA VAR

Fas Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kral Muhammed’in aşırıcılık ve terörizm suçlarından hüküm giyen 16 mahkumu da yapılan incelemenin ardından affettiği aktarıldı.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA DA AF ÇIKMIŞTI

Fas Kralı 6. Muhammed, Ramazan Bayramı vesilesiyle aralarında terörden hüküm giymiş 18 kişi dahil 2 bin 97 mahkum hakkında af kararı çıkarmıştı.

KRALIN ANAYASAL HAKKI

Fas anayasası krala cezaları affetme ya da hafifletme hakkı veriyor ve bu karar genellikle ulusal günlerde alınıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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