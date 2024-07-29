Fas Kralı'ndan cezaevindekilere jest: Binlerce mahkuma af çıktı

29 Temmuz 2024 23:53 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 23:59

Kuzey Afrika ülkelerinden Fas'ta cezaevindeki mahkumları ilgilendiren önemli bir karar çıktı.

MAHKUMLARA İNSANİ JEST!

Fas Kralı 6. Muhammed, hükümdarlığının 25. yıl dönümünde Taoufik Bouachrine, Omar Radi ve Soulaimane Raisouni adlı gazetecilerin de aralarında bulunduğu 2 bin 476 mahkum için af çıkardı. Bir krallık kaynağı, “Bu, kralın hükümdarlığının 25. yıl dönümünde mağdurların haklarını korurken hapis cezalarını iptal eden insani bir jesttir" dedi.

SERBEST KALANLAR ARASINDA TERÖR SUÇLULARI DA VAR

Fas Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kral Muhammed’in aşırıcılık ve terörizm suçlarından hüküm giyen 16 mahkumu da yapılan incelemenin ardından affettiği aktarıldı.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA DA AF ÇIKMIŞTI

Fas Kralı 6. Muhammed, Ramazan Bayramı vesilesiyle aralarında terörden hüküm giymiş 18 kişi dahil 2 bin 97 mahkum hakkında af kararı çıkarmıştı.

KRALIN ANAYASAL HAKKI

Fas anayasası krala cezaları affetme ya da hafifletme hakkı veriyor ve bu karar genellikle ulusal günlerde alınıyor.