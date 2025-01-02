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Faşist İngiliz siyasetçiden küstah hareket! Ayasofya'ya Yunan bayrağı dikti 

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
02 Ocak 2025 11:57 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 12:05
Faşist İngiliz siyasetçiden küstah hareket! Ayasofya&#039;ya Yunan bayrağı dikti 

İngiltere'de aşırı sağcı Britain First Partisi'nin Genel Başkanı Paul Golding, üzerinde Yunan bayrağı yer alan askerler tarafından çevresi işgal edilmiş şekilde tasvir edilen bir Ayasofya Camii görseli paylaştı. Küstah gönderi Türk kullanıcıların büyük tepkisini çekti.

Avrupa'da her geçen gün daha da yükselen aşırı sağcılığın İngiltere'deki temsilcilerinden Britain First Partisi'nin Genel Başkanı Paul Golding, Türkiye​ ve Müslüman karşıtlığını gözler önüne seren, küstah bir sosyal medya paylaşımına imza attı. Golding, çevresini silahlı askerlerin sardığı, kubbesine de Yunanistan bayrağı dikilmiş bir Ayasofya Camii görseli paylaştı. Faşist lider, paylaşımına "Yakında" notunu da iliştirdi.

Faşist İngiliz siyasetçiden küstah hareket! Ayasofya'ya Yunan bayrağı dikti  - 1. Resim

YAPAY ZEKA GÖRSELLİ CEVAPLAR

Paul Golding'in yapay zeka ile üretildiği düşünülen bu paylaşımı, sosyal medyadaki Türk kullanıcıların büyük tepkisiyle karşılandı. Golding'e benzer şekilde yapay zeka ile üretilmiş çok sayıda görsel içeren cevaplar dikkat çekti.

Faşist İngiliz siyasetçiden küstah hareket! Ayasofya'ya Yunan bayrağı dikti  - 2. Resim

Söz konusu görseller içinde Türk bayraklarıyla süslenmiş ya da Türk askerlerinin ön planda olduğu Londra Köprüsü görselleri öne çıktı.

Faşist İngiliz siyasetçiden küstah hareket! Ayasofya'ya Yunan bayrağı dikti  - 3. Resim

 

BİR PAYLAŞIM DAHA YAPTI

Öte yandan daha sonraki paylaşımlarından birinde, kendisi hakkında Türkiye'de yapılmış bir haberi alıntılayan Golding "Türkiye'de hızla bir nefret figürü haline geliyorum" ifadesini kullandı.

SİYASETİN ÇİRKİN YÜZÜ: BRITAIN FIRST

Britain First, son yıllarda göçmen karşıtı söylemleriyle ve aşırılıkçı tavırlarıyla tanınan bir aşırı sağ siyasi akım olarak tanımlanıyor. İslam karşıtı eylem ve söylemlerini de artıran grubun liderliğini Paul Golding  üstleniyor.

Faşist İngiliz siyasetçiden küstah hareket! Ayasofya'ya Yunan bayrağı dikti  - 4. Resim

Golding ve yardımcısı Jayda Fransen'in Twitter hesapları, çok sayıda nefret söylemi içeren paylaşımlarla dolu.

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Kaynak: tgrthaber.com
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