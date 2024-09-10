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Fas’ta sel felaketinin bilançosu artıyor: Can kaybı 18’e yükseldi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Eylül 2024 01:52 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 01:53
Fas’ta sel felaketinin bilançosu artıyor: Can kaybı 18’e yükseldi

Fas’ta cumartesi günü etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketini beraberinde getirdi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 18’e yükseldi. Yıkılan ev sayısı ise git gide artıyor.

Kuzey Afrika ülkesi Fas’ta şiddetli yağışların bilançosu artıyor. Ülkenin güneyindeki Tata, Tiznit, Errachidia, Tinghir ve Taroudant eyaletlerinde yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 18’e yükseldi.

4 KİŞİ HALA KAYIP

Yetkililer ölenler arasında İspanya, Kanada ve Peru'dan 3 yabancı uyruklunun bulunduğunu bildirdi. Sular altında kalan köylerde 4 kişinin kayıp olduğunu açıklandı.

Fas’ta sel felaketinin bilançosu artıyor: Can kaybı 18’e yükseldi - 1. Resim

Yıkılan ev sayısı ise 56'ya yükselirken, 110 yol ile elektrik, su ve telefon şebekelerinin hasar gördüğü aktarıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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