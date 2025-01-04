FBI alarma geçti! ABD'deki tüm kolluk kuvvetlerini uyardı: Her an benzer bir saldırı olabilir

04 Ocak 2025 10:04 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 10:19

Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), yeni yılın ilk dakikalarında New Orleans'ta araçla gerçekleştirilen ve saldırgan dahil 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya dikkat çekti. FBI, benzer eylemler yapılması ihtimaline karşı ülke genelindeki kolluk kuvvetlerine uyarı bülteni yayımladı.

ABD merkezli haber ajansı CBS News'in haberine göre, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), İç Güvenlik Bakanlığı ve Ulusal Terörle Mücadele Merkezi, New Orleans'taki saldırının ardından ülke genelindeki kolluk kuvvetleri için uyarı bülteni yayımladı. Yayımlanan bültende, benzer bir saldırı​ yapılması ihtimaline karşı uyarıda bulunuldu.

New Orleans'takine benzer bir saldırı planını gerçekleştirmek için gereken "beceri eşiğinin" düşük olduğu ifade edilen bültende, araçla saldırı planının "hevesli saldırganlar için cazip olmaya devam edeceği" belirtildi.

KİRALIK ARAÇLARA VURGU YAPILDI

Bültende, araç kiralama gerekçesinde tutarsızlıklar ve kiralama nedenine ilişkin soruları cevapsız bırakma gibi vakalara karşı dikkatli olunmasının vurgusu yapılırken, "hassas tesis" bölgelerinin yakınına uzun süre park edilmiş kiralık araçlar için yapılan ihbarların dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

Öte yandan, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırının yapıldığı New Orleans'ı 6 Ocak'ta ziyaret edeceği belirtildi.