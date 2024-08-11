FBI, Pentagon çalışanı Türk mühendisi tutukladı! Gizli belgeleri kaçırmakla suçlanıyor

11 Ağustos 2024 10:39 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 11:02

Trump'a bir müjdeli haber de "gizli belge" davasından geldi

Trump'a bir müjdeli haber de "gizli belge" davasından geldi

ABD Savunma Bakanlığı için çalışan Türk kökenli mühendis Gökhan G. orduya ait onlarca gizli belgeyi evinde sakladığı suçlamasıyla tutuklandı. Gökhan'ın söz konusu gizli belgeleri ne için biriktirdiğini tespit etmeye yönelik soruşturma devam ediyor.

New York Times gazetesinin savcılık kayıtlarına dayandırdığı haberine göre, ABD vatandaşlığı da bulunan Gökhan, 2023 yılının ortalarında başladığı Hava Kuvvetleri'ndeki görevi boyunca 3 bin 400 sayfa belgenin çıktısını aldı.

Bu hafta ise 82'si "çok gizli" olarak işaretlenmiş 406 sayfanın çıktısını alan Gökhan, Meksika'ya gitmek üzere hazırlandığı sırada evinde gözaltına alındı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen savcılık, Gökhan'ın genelde mesaisinin bitimine doğru yazdırdığı evrakları ofisinden plastik alışveriş poşetleri içinde çıkardığı bilgisini verdi.

Kendisini Cuma günü Virginia'daki evinde gözaltına altına alan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarınca "arkadaşlarıyla balık tutmak için" Meksika'nın sahil kenti Puerto Vallarta'ya gitmeye hazırlandığını söyleyen Gökhan'ın bavulunda "gizli" damgalı evraklar bulunduğu belirtildi.

New York Times, sık sık yurt dışına seyahat eden Gökhan'ın Virginia, Teksas ve Florida'da evlerinin olduğunu bildirdi.

AZAMİ 5 YIL HAPİS VEYA 250 BİN DOLAR PARA CEZASI

Bölge mahkemesinde Cuma günü kısa süreli bir duruşmaya çıkarılan Gökhan'ın yargılama süresince tutuklu kalıp kalmayacağına dair karar Salı günü belirlenecek. Savcılık, Gökhan'ın Meksika'ya gitmeye hazırlandığına dikkat çekerek kaçma riski nedeniyle tutukluluk halinin devamını talep etti.

Gökhan gözaltına alındığı sırada FBI ajanlarına verdiği ilk ifadede elinde bulunan gizli belgelerin süresinin geçtiğini savundu ancak savcılık belgelerin güncelliğini koruduğunu ifade etti.

Washington Post gazetesi yetkisi bulunmadığı halde gizli belgeleri ele geçirme ve elinde tutma suçundan azami beş yıl hapis veya 250 bin dolar para cezası alabileceğini yazdı.

GÖKHAN G. KİMDİR?

Savcılığın verdiği bilgiye göre, İstanbul doğumlu Gökhan, 2001 yılında bir telekomünikasyon firmasında çalışmak üzere ABD'ye gitti. Kalıcı oturum hakkını 2012'de elde eden Gökhan, 2021'de ABD vatandaşlığı alarak çifte vatandaş oldu.