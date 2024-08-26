FBI yardım etti: Liseli öğrenciler 40 yıl sonra katilin kim olduğunu buldu!

26 Ağustos 2024 13:16 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 13:36

ABD'nin Tennessee eyaletinde 1978 ve 1992 yılları arasında Tennessee ve Kentucky'de çözülemeyen 'kızıl saçlı cinayetleri' adı verilen bir dizi saldırıyı lise öğrencileri araştırdı. Araştırma, sosyoloji öğretmeni olan Alex Campbell'in öğrencilerine davayı incelemelerini teklif etmesiyle başladı.

Öğrencilere FBI'dan davranış analisti Scott Barker yardımcı oldu. Öğrenciler cinayetleri analiz etti ve bir katil profili oluşturuldu.

KATİL BİR KAMYON ŞOFÖRÜ ÇIKTI

İncelemeler sonucunda, DNA teknolojisi kullanılarak Tina Farmer adındaki kurbanın cesedinde bulunan DNA'nın Jerry Johns adlı bir kamyon şoförüne ait olduğu tespit edildi. Ancak, Johns'un 2015 yılında cezaevinde ölmesi nedeniyle diğer cinayetlerle bağlantısı kesin olarak kanıtlanamadı.

Öğrencilerin araştırması sayesinde bir cinayet çözüldü, ancak diğer cinayetlerle ilgili kesin bir sonuca ulaşılamadı ve katilin hala hayatta olup olmadığı belirsizliğini koruyor.