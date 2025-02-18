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 | Berrak Arican

Felaket habercisi kıyamet balığı yine insanların karşısına çıktı! Herkesi endişe sardı

Felaket habercisi olarak bilinen kıyamet balığı bir kez daha ortaya çıktı. Nadir görülen kürek balığı son zamanlarda sıklıkla insanların karşısına çıkmaya başladı. Son olarak Kanarya Adaları'nda kıyıya vurdu.

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KAYNAK:
The Mirror
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 10:19

Kötü bir olayın habercisi olarak bilinen bu yüzden kürek balığı yerine kıyamet balığı olarak adlandırılan hayvan bir kez daha insanların karşısına çıktı. ABD'nin California eyaleti, Meksika ve son olarak Kanarya Adaları. Kıyamet balığı, plajda deniz ve güneş keyfi yapanların keyfini kaçırdı. Kıyıya vuran balığı, plaj sakinleri fark etti ve kayda aldı.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Kanarya Adaları'ndaki Playa Quemada kıyılarında ortaya çıkan balığın görüntüleri sosyal medyada yayılınca ise herkesi bir telaş aldı. Büyük bir depremin ya da tsunami gibi bir felaketin habercisi olduğuna inanılan kıyamet balığı yüz binlerce kişi tarafından izlendi ve yorum aldı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, balığın kıyıya vurması nedeniyle ''Kötü bir şey olacak'' yorumunda bulundu. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise balığın su yüzeyinde görünmesinin 'deprem habercisi' olduğunu iddia etti.

SON BİRKAÇ AYDA ÜÇÜNCÜ

Öte yandan kıyamet balığı daha önce de California ve Meksika'da görülmüştü. Meksika'daki balık sörf tahtası uzunluğunda, gümüş mavisi bir gövdeye sahipti, sırtından aşağı doğru uzanan muhteşem kırmızı bir yüzgeci ve yaralı bir kuyruğu vardı.

Büyük felaketlerin habercisi kıyamet balığı yeniden ortaya çıktı! Bu kez erken davranıp denize uğurladılar - 1. Resim

Meksika'daki balık ilk kez 2025'te görülürken, geçen yıl 7.0 büyüklüğündeki depremle sarsılmasından bir ay önce California'da bir balık daha görülmüştü.

Derinlikteki deprem tetikledi kıyamet günü balığı kıyıya vurdu! 3 metre boyunda kilolarca ağırlıkta - 1. Resim
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Sıkça Sorulan Sorular

Kürek balığı neden kıyamet balığı olarak biliniyor?
Kürek balıkları, genellikle denizin 200 ila 1000 metre derinliklerindeki yaşar. Ancak, kıyıya vurduğunda veya yüzeye çıktığında doğal afetlerin habercisi olduğuna inanılır.
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