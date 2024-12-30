Felaket ucuz atlatıldı: Bir çocuk yanardağa düşmekten son anda kurtarıldı

30 Aralık 2024 10:02 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 10:06

Hawaii'de yeniden harekete geçen Kilauea yanardağın kenarına düşen bir çocuk son anda kurtarıldı. Yetkililer, ucuz atlatılan bu olayın ardından turistlere yeniden uyarılarda bulundu.

Plaja ayak basmalarıyla kaçmaları bir oldu! Davetsiz misafir resmen korku saçtı

Plaja ayak basmalarıyla kaçmaları bir oldu! Davetsiz misafir resmen korku saçtı

Hawaii​'deki bir milli parkta bulunan Kilauea yanardağı yeniden aktif hale geldi. Turistlerin gözde mekanlarından biri olan yanardağda geçtiğimiz günlerde ucuz atlatılan korkunç bir olay yaşandı. Ailesinin gözetiminden kısa süreliğine kaçan bir çocuk​, bariyeri aştı ve uçurumun kenarına doğru koşmaya başladı.

Felaket, çocuğun annesinin çığlık atarak onu yakalamayı başarmasıyla önlendi. Park bekçisi, "Annesi çığlık atarak onu ölümcül bir düşüşten sadece bir adım kadar uzaktayken yakalamayı başardı.'' diyerek yaşananları anlattı.

DAHA YAKINDAN BAKMAK İSTEYENLER BÜYÜK RİSK ALIYOR!

Park yetkilileri ziyaretçileri patikadan çıkmamaları, kapalı alanlardan uzak durmaları ve özellikle Krater Kenarı Patikası boyunca uzanan bakış noktalarından yanardağı izlerken çocuklarını yanlarında bulundurmaları konusunda uyardı.

NPS, basın açıklamasında, "Uyarıları görmezden gelen, kapatma tabelalarını görmezden gelen, sevdiklerini kaybeden ve daha yakından bakmak için kapalı alanlara gizlice girenler büyük risk alıyor" ifadelerine yer verdi.

DÜNYANIN EN AKTİF YANARDAĞLARINDAN BİRİ

Hawaii'nin Büyük Adası'ndaki Kilauea, dünyanın en aktif yanardağlarından biri. Düzenli olarak püsküren yanardağ​, son püskürmesinin 23 Aralık'ta gerçekleştirmişti.