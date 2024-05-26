Felaketi yaşayan ülkede tahmini ölü sayısı 700'e yaklaştı! Umutlar tükendi

26 May 2024 11:53 - Güncelleme : 26 May 2024 11:53

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de meydana gelen toprak kayması felaketinde umutlar tükendi. Uluslararası Göç Örgütü (IOM), ölü sayısının tahmini 670'in üzerine çıkardı. Cuma günü meydana gelen felakete dair açıklamalarda bulunan IOM Papua Yeni Gine şefi Serhan Aktoprak, açıklamalarda bulundu.

AP'ye konuşan Aktoprak, "Şu anda 670'den fazla kişinin toprak altında olduğu tahmin ediliyor" dedi.

150'DEN FAZLA EV TOPRAK ALTINDA

Yetkililer, toprak kayması felaketinin ardından 150'den fazla evin toprak altında kaldığını bildirdi. Önceki tahminler ise 60 idi.

UMUTLAR TÜKENDİ

Papua Yeni Gine hükümeti resmi olarak daha fazla uluslararası destek talep etmesi gerekip gerekmediğini değerlendiriyor.

Aktoprak, kurtarma ekiplerinin toprak altında 6 ila 8 metre derinlikte hayatta kalanları bulma umudunu kaybettiğini söyledi.

ARAZİDE TEHLİKE DEVAM EDİYOR

Hükümet yetkilileri, üç ila dört futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kaplayan ve ana otoyolu kesen devasa toprak yığınının her iki tarafında daha güvenli bir zeminde tahliye merkezleri kuruyor.

Heyelanın gerçekleştiği arazi hala kaydığı için enkaz üzerinde çalışmak zor ve kurtarma ekipleri için tehlike teşkil ediyor.