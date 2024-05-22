Felçli hasta beyim implantı sayesinde hem İspanyolca hem de İngilizce konuşabildi

22 May 2024 17:10 - Güncelleme : 22 May 2024 17:23

ABD'de 36 yaşındaki bir adam, beyin sapını etkileyen inme geçirdikten sonra 4 uzvunu kullanamamaya başladı. Ayrıca konuşma yeteneğini de kaybetti. İnmenin ardından konuşma dili patolojistleri tarafından 'anartri' teşhisi konmasına rağmen İngilizceyi ikinci dil olarak öğrenen adam, konuşma becerisini de geliştirdi. Bu sayede adamın bilişsel işlevlerinin etkilenmediği fakat kelimeleri üretmekte zorlandığı ortaya çıktı.

ARTIK HEM İSPANYOLCA HEM DE İNGİLİZCE KONUŞABİLİYOR

Öncede başını ufak hareketlerle oynatarak kelimeleri heceleme imkanı veren bir arayüz sayesinde iletişim kuran adam yeni bir beyin implantı sayesinde bu durumu daha da iyi bir hale taşıdı. Bilim insanları, beyin aktivitesini analiz eden ve kelimeleri anında tanıyan bir algoritma geliştirerek, adamın İngilizce ve İspanyolca konuşmasını sağladı.

HASTALAR İLETİŞİM YETENEĞİNİ GERİ KAZANACAK

Araştırmacılar, burada önemli olanın sistemin hangi dili kullanıldığını önceden programlamadan tespit edilmesinde olduğunu ifade ettiler, Bu çalışma, BCI teknolojisinin felçli hastaların iletişim yeteneğini geri kazandırmak için umut verici bir yol sunduğunu gösterdi.

FELÇLİ İNSANLARIN HAYATLARINI DÖNÜŞTÜRECEK

Araştırma sayesinde, iki dilli bireylerin beyinlerinin, dili nasıl işlediğini ve BCI'ların bu bilgiyi nasıl kullanabileceğini anlamak için de yeni bir kapı açıldı. Teknolojinin gelecekte daha da gelişmesiyle, BCI'ların felçli hastaların yaşamlarını dönüştürme konusunda önemli bir rol oynaması bekleniyor.