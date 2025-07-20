Fil bir anda turist grubuna doğru hızla koştu: 2 kişi trajik şekilde hayatını kaybetti

Eski bir kimya öğretmeni olan Janet Easton, Afrika safarisi sırasında trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Turistler, etrafta gezinirken yavruları olan bir fil, aniden yüksek hızla üzerlerine doğru hareket etti. Tur görevlileri, ateş ederek hayvanı engellemeye çalıştı fakat başarılı olamadılar. 68 yaşındaki Easton ve Yeni Zelandalı bir turist olan 67 yaşındaki Alison Taylor fil tarafından ezilerek hayatlarını kaybettiler.

Yerel polis şefi Robertson Mweemba BBC'ye yaptığı açıklamada trajik olaya ilişkin şunları söyledi:

"Fil arkadan saldırdığında başka kamplara taşınıyorlardı. Ziyaretçilerimizi kaybettiğimiz için gerçekten üzgünüz. İkisi de olay yerinde hayatını kaybetti."

'SON DERECE TRAJİK VE SIRA DIŞI'

The Mirror'ın haberine göre, Genel Müdür Chris McIntyre ise şunları söyledi:

"Bu, Afrika'nın en ücra vahşi yaşam alanlarından birinde yaşanan son derece trajik ve son derece sıra dışı bir olaydı. Olaya karışan yolcuların aileleri ve sevdikleriyle birlikteyiz. Önceliğimiz ailelere mümkün olan her şekilde destek olmak. Yakın temas halindeyiz ve onlara yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu trajik olayın nasıl meydana geldiğini anlamak için yerel yetkililer, sahadaki ortaklarımız ve ilgili konsolosluk hizmetleriyle yakın iş birliği içindeyiz. Elbette, yürütülen tüm resmi soruşturmalarda tam iş birliği yapacağız."